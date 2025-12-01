În timp ce autoritățile mimează preocuparea, zeci de mii de prahoveni suferă din cauza lipsei apei

Sunt doar unul dintre cei peste 100.000 de prahoveni, rămași fără apă de aproape patru zile. Mi-e lehamite când iau declarații sforăitoare de la mai „mai marii” județului, ai țării. Mi-e lehamite și când le citesc în alte publicații. Îi văd cum se pozează în birouri, printre vrafuri de hârtii, îi văd cum „subit” i-a apucat grija față de oameni, ca să mai câștige un pic de imagine, cred ei. Sunt peste 100.000 de suflete cărora nu le pasă de exercițiul ăsta al lor și care, la ora aceasta, fac cozi imense la cisterne, întreabându-se, disperate, dacă… mai prind apă, măcar în scop menajer.

Câmpina, asemeni altor 12 localități din Prahova, precum Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș, a rămas fără apă, de vineri, 28 noiembrie. Până când? Teoretic până miercuri, 3 decembrie. Practic, nu se știe.

Anunțul celor de la Hidro Prahova, cu privire la sistarea apei, a venit tardiv. Oamenii au fost „anunțați” în jur de ora 18.00, vineri, printr-un comunicat, că rămân fără apă. Aceasta era oprită, însă, încă de la 15.30, plus minus… „Eroare de comunicare între ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova) și operatorul regional de apă și canal”, a fost reacția purtătorului de cuvânt al Hidro Prahova, Ioana Bumbăcea.

Parlamentarii de Prahova, exponenți ai celor mai puternice partide politice, PSD și PNL, respectiv Bogdan Toader și Mircea Roșca, nu au părut afectați de situație. Ba chiar, contactați de observatorulph.ro, au transmis că nu ține de atribuțiile fișei postului lor.

Ulterior, când situația au văzut și ei, se „îngroașă”, au ieșit cu declarații sforăitoare, dar și cu poze făcute în birourile din care, cu siguranță, apa nu lipsește în caz de nevoie. Nu au fost singurii decidenți din județ a căror datorie era și este să facă ceva pentru cei peste 100.000 de prahoveni afectați grav.

Grațiela Gavrilescu, fost ministru al Mediului, vrea demisia succesoarei sale

Deputatul prahovean Grațiela Gavrilescu, fost ministru al Mediului, îi cere, acum, revoltată, printr-o scrisoare deschisă, demisia Dianei Buzoianu. O acuza pe actuala ministră de lipsă de implicare și dă cu ea de pământ într-o postare pe Facebook.

„Ca umanistă, ca prahoveancă, dar și ca fost ministru al mediului, vă cer să vă pese de oameni, de sănătatea și siguranța lor, dar și de banii lor și de cei ai statului! Asumați-vă decizia de a-i demite, imediat, pe toți incompetenții care au generat-o! (…) Una e apa POTABILĂ și alta e apa MENAJERĂ! Demisia! Repede! Grațiela Leocadia Gavrilescu, Deputat PUSL, afiliat Grupului PSD”, ne zice fosta ministră de la Mediu. Frumos!

Bogdan Toader și Mircea Roșca, lideri PSD și PNL Prahova, spun că nu intră în atribuțiile lor problema crizei apei. La două zile distanță, Roșca s-a răzgândit…

Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova, ori Mircea Roșca, deputat PNL de Prahova, nu au părut mișcați de situație, cel puțin în prima zi de sistare a apei.

Ne-au precizat că problema nu intră în atribuțiile lor de parlamentari. Doar când a văzut gravitatea situației, Roșca a ieșit în față cu încă o postare menită să arate grija față de semenii lui prahoveni.

„În aceeași zi în care ne-am fi dorit bucurie, în Câmpina, Breaza, Florești și în alte 10 localități din județ, de aproximativ 48 de ore este sistată alimentarea cu apă potabilă. Iar printre acești oameni sunt poate mii de Andrei și Andree care astăzi nu se pot bucura, ci își caută soluții la o criză elementară: „accesul la apă” (cer public tragerea la răspundere a celor responsabili de criza apei din Prahova!

De la Apele Române și până la doamna ministru Buzoianu, care a preferat demonstrațiile de „sales” și plasarea de produse în locul rezolvării unor probleme reale și urgente. Ne oferă o lecție nedorită de superficialitate, lipsă de profesionalism și nepăsare față de prahoveni”.

O da, cât de frumos ambalat, încă o dată… Numai că, ce să vezi, printre oamenii care stau la cozi pentru un bidon de apă, asta ca să se spele sau să o folosească în scop menajer, tipul ăsta de mesaj e fix zero.

Radu Oprea, prahovean, semnează vrafuri de hârtii, preocupat, din birou, de soarta prahovenilor rămași fără apă

La fel și fotografia făcută de către Radu Ștefan Oprea, prahovean, secretar general al Guvernului, care anunța, aseară, „îngropat” în vrafuri de hârtii, cum vor ajunge în Prahova și Dâmbovița primele camioane cu apă pentru locuitorii din localitățile afectate de lipsa apei.

Și cum împreună cu colegii de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat, cu Georgian Pop, „am pregătit documentele care au fost semnate de către Prim-ministru. Am ținut legătura cu președinții Consiliilor județene Dâmbovița și Prahova, „pentru ca acest efort să fie coordonat împreună cu Prefecturile și apa să ajungă rapid la cei care au nevoie de ea”. Frumos, din nou, ce să zic…

Ministra Mediului, azi, mângâie copacii, într-o penibilă comunicare cu natura

Și mai drăguț o văd pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, cum azi, de Ziua Națională, (anulată la Câmpina, asta după anunțul închiderii școlilor pentru a evita o posibilă criză sanitară), cum îmbrățișează un copac și ne spune la ce se angajează ea și ai săi colegi de la Mediu… să facă, să dreagă și să să „aibă grijă de apă, biodiversitate și sănătatea oamenilor”.

În tot acest timp, încă o dată, peste 100.000 de prahoveani suferă. PESTE 100.000!

Și asta deoarce toate autoritățile implicate ar fi trebuit să se comporte ca un sistem care protejează populația, dar nu au făcut-o. S-au comportat ca un banal grup de oameni, care au aflat și ei, odată cu restul, că nu mai e apă.

Dacă fiecare și-ar fi făcut treaba, pe bucățica lui, niciunul dintre prahovenii afectați nu ar fi acum, azi, și nu se știe până când, la modul: „Ține-mi și mie bidonul, te rog!”

Imagini din supermarketurile din Câmpina, astăzi, 1 decembrie 2025. La mulți ani România, La mulți ani, români!

