Parlamentari de Prahova, despre criza apei: Nu ne putem implica

12 comune și orașe din Prahova au rămas, de ieri, fără apă potabilă. Furnizorul de apă ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova) a anunțat că, din cauza ploilor și a nivelului redus al barajului Paltinu, stația de tratare a apei de la voila nu funcționează în paramentri optimi. Observatorul Prahovean a contactat parlamentarii de Prahova pentru a afla reacția acestora la criza apei. Consiliul Județean Prahova nu a reacționat până acum.

Criza apei în Prahova a început ieri, după ora 15:30 și ar trebui să dureze cel puțin 24 de ore. Sunt afectați locuitorii din Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș.

Detalii aici: Cum au rămas 12 comune și orașe din Prahova fără apă

Cei mai mulți primari susțin că au aflat prea târziu că vor rămâne fără apă și că sunt nevoiți acum să ia măsuri de urgență (Detalii aici: Criza apei în Prahova. Situația din localitățile afectate)

Observatorul Prahovean i-a contactat și pe parlamentarii de Prahova. Doi dintre ei au răspuns astfel:

Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova: ”Nu cunosc situația. Cred că cel mai bine e să îl contactați pe președintele Consiliului Județean. Nu știu dacă eu, în calitatea mea de politician, am cum să mă implic într-o astfel de situație”.

Mircea Roșca, deputat PNL de Prahova: „Nu cunosc situația lipsei de apă în cele 12 localități. Vorbesc din punct de vedere tehnic. Nu intră în atribuțiile mele de parlamentar. Dar, în calitate de președinte al PNL Prahova, vă pot spune că mulți primari mi-au semnalat nemulțumirea abonaților și dorinta UAT-urilor de a ieși din Hidro Prahova. Nemulțumirile sunt legate de tariful nejustificat de mare în comparație cu alți operatori, furnizarea apei cu sincope și probleme tehnice din ce în ce mai dese, dar și lipsa investițiilor.

Oficial, eu nu pot luat atitudine, punctual, pe situația de astăzi, care e una extrem de delicată, însă, voi discuta cu liderii de grup din cadrul Consiliului Județean Prahova, ai PNL, pentru a sprijini primăriile care vor ieșirea din această societate”.