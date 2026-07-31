Ruinele închisorii Doftana, văzute din aer. Imagini spectaculoase surprinse dintr-un avion de un pilot prahovean de doar 21 de ani – VIDEO

Ruinele fostei închisori Doftana, unul dintre cele mai importante monumente istorice din Prahova, se văd impresionant din aer. Imaginile exclusive surprinse pentru Observatorul Prahovean de Horia Mitu, un tânăr pilot prahovean în vârstă de doar 21 de ani, dezvăluie dimensiunea fostului penitenciar și amploarea degradării sale. Filmarea a fost realizată dintr-un avion de tip Cessna, la o altitudine de peste 1000 de metri.

O perspectivă rară asupra unui simbol al istoriei

Pasionat de aviație încă din adolescență, Horia Mitu pilotează de la vârsta de 17 ani. În timpul unui zbor deasupra județului Prahova, tânărul a surprins imagini spectaculoase cu ruinele fostei închisori Doftana din Telega.

Privită de la înălțime, clădirea își dezvăluie mult mai clar arhitectura. Se observă forma de potcoavă a construcției care odinioară funcționa cu 8 secții de cellule și 12 de carcere. Deși acoperișurile au dispărut aproape în totalitate, iar numeroase ziduri sunt prăbușite, forma complexului poate fi observată în ansamblul său. Se disting curțile interioare, corpurile de clădire și zidurile de incintă, înconjurate astăzi de vegetație.

Din aer, Doftana impresionează și întristează în același timp. Dacă odinioară era una dintre cele mai cunoscute închisori din România, astăzi au rămas doar zidurile goale, fără acoperiș, invadate de vegetație și afectate de degradarea accelerată.

Imaginile surprinse de Horia Mitu arată cât de mult s-a transformat locul în ultimii ani și cât de vulnerabil a devenit un monument istoric care nu beneficiază, în prezent, de lucrări de conservare.

O istorie de peste un secol

Penitenciarul Doftana a fost construit între anii 1894 și 1896, în timpul domniei regelui Carol I, fiind considerat una dintre cele mai moderne închisori ale vremii. A devenit cunoscut mai ales pentru deținuții politici care au trecut pe aici, printre care Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu, Ilie Pintilie, dar și liderii Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu și Horia Sima.

După cutremurul din 1940, clădirea a fost grav afectată și penitenciarul a fost închis. În perioada comunistă a fost transformat în muzeu, însă după 1990 a intrat într-un lung proces de abandon și degradare.

Promisiunea unei investiții de 25 de milioane de euro a rămas doar pe hârtie

În iunie 2022, fostul Penitenciar Doftana a fost concesionat pentru 49 de ani societății Phoenicia Express SRL, controlată de omul de afaceri Mohammad Murad. Contractul prevedea o redevență anuală de aproximativ 110.000 de lei și o investiție minimă de 25 de milioane de euro: 10 milioane pentru restaurarea monumentului istoric și redeschiderea lui ca muzeu, iar alte 15 milioane pentru dezvoltarea unui amplu complex turistic, cu hotel, centru de conferințe și facilități de agrement.

La mai bine de trei ani de la semnarea contractului, proiectul nu a prins însă contur. Pe teren nu sunt vizibile lucrări de restaurare, iar ruinele continuă să se degradeze de la o zi la alta, afectate de intemperii și de lipsa oricăror măsuri de conservare. Până în prezent nu există informații care să indice renunțarea oficială la investiție, însă nici un calendar clar privind începerea lucrărilor.

Imaginile surprinse din aer de Horia Mitu arată, poate mai bine decât orice fotografie realizată de la sol, starea actuală a unuia dintre cele mai importante monumente istorice din Prahova: o clădire impresionantă prin dimensiuni și arhitectură, dar care continuă să dispară, încet, sub ochii tuturor.