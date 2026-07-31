Cum va fi vremea în august în Prahova. Temperaturi de 37 de grade Celsius la Ploiești

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 31 iulie, prognoza meteo pentru perioada 3–31 august 2026. Prima săptămână a lunii va aduce temperaturi în creștere, iar la Ploiești vremea va deveni caniculară.

Potrivit meteorologilor, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru începutul lunii august în întreaga țară. În Prahova, temperaturile vor crește treptat, iar la Ploiești maximele se vor apropia de 36–37 de grade Celsius la mijlocul săptămânii viitoare.

Cum va fi vremea la Ploiești

În intervalul 31 iulie–4 august, vremea se va încălzi treptat, iar disconfortul termic va fi în creștere. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 32 și 34 de grade Celsius.

Începând din 4 august, valul de căldură se va intensifica. ANM anunță că, în perioada 4–9 august, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat.

La Ploiești, cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în intervalul 5–8 august, când maximele se vor apropia de 36–37 de grade Celsius. Ulterior, temperaturile vor scădea ușor, însă vremea va rămâne călduroasă.

Cum va fi vremea în săptămâna 3–10 august 2026

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 10–17 august 2026

Cu excepția extremității de sud-est a țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice intervalului, în special în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 17–24 august 2026

„Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice”, a precizat ANM.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 24–31 august 2026

Mediile valorilor termice, spun meteorologii, se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.