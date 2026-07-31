Incendiu în Bănești. Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri după amiază din satul Bănești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și un echipaj SMURD, pentru gestionarea operativă a situației.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului locuinței, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât flăcările să nu se extindă la întreaga construcție sau la eventualele imobile învecinate.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind existența unor victime sau cauza producerii incendiului.