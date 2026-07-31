Fostul arhitect șef, Veronica Rădună, a câștigat procesul pentru a fi reangajată la Primăria Ploiești. Decizia nu este definitivă

Veronica Rădună, fostul arhitect-șef al municipiului Ploiești, a câștigat procesul intentat Primăriei Ploiești prin care solicita reangajarea. Tribunalul Prahova a anulat dispoziția prin care aceasta a fost eliberată din funcție și a decis reintegrarea sa. Hotărârea nu este definitivă.

Sentința a fost pronunțată vineri, 31 iulie 2026. Instanța a admis cererea formulată de Veronica Rădună și a anulat atât raportul de evaluare a performanțelor profesionale, cât și dispoziția privind eliberarea sa din funcția publică de conducere de arhitect-șef. În cazul în care postul nu mai există, fostul arhitect-șef trebuie reintegrat într-o funcție publică echivalentă.

UAT Municipiul Ploiești a fost obligată să asigure executarea măsurii și să îi plătească Veronicăi Rădună salariile indexate, majorate și recalculate, împreună cu celelalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat, și veniturile obținute în mod legal în aceeași perioadă dintr-o activitate care a înlocuit funcția publică.

După rămânerea definitivă a hotărârii, perioada dintre eliberarea din funcție și reintegrarea efectivă va fi considerată vechime în muncă, în specialitate și în grad profesional.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Decizia Tribunalului Prahova

„Ora estimată: 09:00

Complet: 4 FOND-AP

Tip soluție: Admite cererea

Soluția pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei U.A.T. MUNICIPIUL PLOIEŞTI. Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată, în limitele rămase învestirii, formulată de reclamanta RĂDUNĂ VERONICA, în contradictoriu cu pârâții U.A.T. MUNICIPIUL PLOIEŞTI și PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI.

Anulează Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale reclamantei, întocmit la data de 29.05.2025 pentru perioada evaluată 25.10.2024 – 31.12.2024. Anulează Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 2755/29.05.2025 privind eliberarea reclamantei din funcția publică de conducere de arhitect-șef și încetarea raportului său de serviciu. Obligă pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI să emită actul administrativ aferent reintegrării reclamantei în funcția publică deținută anterior, dacă aceasta mai există în statul de funcții, iar, dacă funcția nu mai există, într-o funcție publică echivalentă, în condițiile art. 527 alin. (2) din OUG nr. 57/2019.

Obligă pârâta U.A.T. MUNICIPIUL PLOIEŞTI să asigure executarea măsurii reintegrării și să plătească reclamantei, pentru perioada cuprinsă între data încetării efective a raportului de serviciu și data reintegrării efective, despăgubirea prevăzută de art. 527 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, egală cu diferența dintre cuantumul salariilor indexate, majorate și recalculate, împreună cu toate celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în funcția publică, și veniturile obținute în mod legal în aceeași perioadă dintr-o activitate care a înlocuit funcția publică și care are legătură cu încetarea nelegală a raportului de serviciu, în sensul Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 18/13.03.2023.

Constată că, după rămânerea definitivă a hotărârii, perioada cuprinsă între data încetării raportului de serviciu și data reintegrării efective constituie vechime în muncă, vechime în specialitate și vechime în grad profesional, potrivit art. 527 alin. (3) din OUG nr. 57/2019. Obligă pârâții, în solidar, la plata către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată, a sumei de 50 lei reprezentând taxa judiciară de timbru și a sumei de 2.000 lei reprezentând onorariu avocațial. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Prahova, sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 31.07.2026.

Document: Hotărâre 1641/2026 31.07.2026”