Motorina a depășit 10,5 lei/litru și a atins un nou record istoric. Românii așteaptă intervenția Guvernului

Șoferii din România plătesc din nou prețuri record la pompă. Motorina standard a depășit pragul de 10,5 lei pe litru în unele benzinării, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în țară, în timp ce benzina se apropie rapid de pragul psihologic de 10 lei/litru.

Scumpirile continuă pe fondul tensiunilor geopolitice și al dificultăților din aprovizionarea cu țiței, iar autoritățile pregătesc măsuri menite să limiteze creșterea prețurilor la carburanți.

Dacă joi, în stațiile liderului pieței, motorina standard era comercializată cu 10,42 lei/litru, vineri prețul a urcat până la 10,53 lei/litru în unele benzinării, stabilind astfel un nou record istoric.

Creșteri similare au fost înregistrate și în celelalte mari rețele de distribuție. În unele stații, motorina standard se vinde cu 10,48 lei/litru, iar în altele cu 10,47 lei/litru.

Nici benzina nu a fost ocolită de valul de scumpiri. Prețul benzinei standard a ajuns la 9,44 lei/litru și se apropie tot mai mult de pragul de 10 lei, considerat unul cu impact psihologic asupra consumatorilor.

Guvernul pregătește reducerea accizei

În acest context, autoritățile sunt așteptate să pună în aplicare legea care reintroduce starea de criză pe piața carburanților, mecanism folosit și în primăvara acestui an pentru a limita efectele majorărilor de preț.

Actul normativ introduce o acciză dinamică, care permite reducerea graduală a accizei în funcție de evoluția prețurilor la carburanți. Reducerea ar urma să fie aplicată în trepte de câte 5%, până la un maximum de 20%.

Potrivit calculelor autorităților, fiecare reducere de 5% a accizei ar putea însemna o ieftinire de aproximativ 14 bani pentru fiecare litru de motorină, ceea ce ar putea atenua parțial impactul scumpirilor asupra transportatorilor și șoferilor.

De ce cresc prețurile

Majorările sunt alimentate de reluarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat cotațiile internaționale ale petrolului, dar și de perturbările transportului de țiței din Kazahstan către Europa.

Situația afectează direct și România, deoarece peste jumătate din petrolul rafinat în țară provine din Kazahstan. Problemele de aprovizionare se reflectă rapid în costurile carburanților de la pompă.

Autoritățile iau în calcul prelungirea stării de criză pe piața carburanților și după data de 31 octombrie, prin hotărâre de Guvern, dacă presiunile asupra pieței vor continua și în perioada următoare.