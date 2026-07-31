Planul Roșu de Intervenție, activat în Argeș după un accident grav. Un bărbat a murit, iar printre răniți sunt și cinci copii

Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineață în municipiul Câmpulung, județul Argeș, unde un microbuz în care se aflau 16 persoane a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac. Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, la sosirea echipajelor de salvare două persoane erau încarcerate. Acestea au fost extrase de urgență și predate echipajelor medicale.

Din păcate, unul dintre răniți, un bărbat aflat în stare de inconștiență, nu a mai putut fi salvat, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici.

În urma evaluării medicale, salvatorii au identificat zece persoane care necesitau îngrijiri medicale. Trei dintre victime, doi adulți și un copil, au fost transportate la spital, iar printre persoanele implicate în accident se află și cinci copii.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs după ce șoferul microbuzului a pierdut controlul direcției într-o zonă de coborâre, iar vehiculul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș și un elicopter SMURD.

Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat ulterior cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM), un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov și încă două ambulanțe SAJ Argeș, dintre care una încadrată cu medic.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, în microbuz s-ar fi aflat juniori ai echipei Dinamo 2, care se deplasau spre un cantonament. Până în acest moment, această informație nu a fost confirmată oficial de autorități.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.