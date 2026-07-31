Ce se întâmplă cu agențiile de pariuri sportive din Ploiești

Consiliul Local Ploiești a adoptat, miercuri, în unanimitate, interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului. Măsura vizează aparatele de tip slot-machine, cunoscute popular drept „păcănele”, cazinourile, dar și agențiile de pariuri sportive.

Pariurile sportive, doar la Hipodrom

Potrivit hotărârii de consiliu local excepție face Loteria Română, care își va putea continua activitatea pentru jocurile loto, precum Loto 6/49, Joker sau Noroc. În schimb, aparatele de tip „păcănele” amplasate în agențiile loto din Ploiești vor trebui eliminate.

În ceea ce privește pariurile sportive, această activitate va mai putea fi desfășurată într-un singur loc din Ploiești: Hipodromul Ploiești.

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a declarat pentru Observatorul Prahovean că agențiile de pariuri sportive, cazinourile și sălile de jocuri vor dispărea treptat din oraș, pe măsură ce le expiră autorizațiile de funcționare. Acestea sunt reînnoite anual.

De ce pariurile sportive sunt considerate jocuri de noroc

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, pariurile sportive sunt încadrate, din punct de vedere legal, în categoria jocurilor de noroc. Actul normativ definește, la art. 3, noțiunea de joc de noroc, iar la art. 10 enumeră categoriile de jocuri tradiționale, printre care se regăsesc jocurile tip cazino, slot-machine, bingo, keno, precum și pariurile în cotă fixă, pariurile mutuale și pariurile în contrapartidă.

Totodată, art. 3 alin. (1) prevede că un joc de noroc este acea activitate în care participarea presupune plata unei taxe, pot fi obținute câștiguri materiale, iar rezultatul este determinat, total sau parțial, de un element aleatoriu.

Așadar, pariurile sportive, din punct de vedere juridic, sunt tot o formă de jocuri de noroc.