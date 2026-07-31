Au încercat să fugă cu căruțele prin albia unui pârâu, după ce au tăiat ilegal lemne. Patru bărbați, reținuți în Prahova

Patru bărbați cu vârste între 30 și 43 de ani au fost reținuți de polițiști, după ce au fost prinși în timp ce transportau bușteni provenind dintr-o pădure din comuna Dumbrăvești, județul Prahova. Cei patru sunt vecini, locuiesc în comuna Dumbrăvești, Plopeni-Sat.

Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 30 iulie, când polițiștii din Plopeni au descoperit trei căruțe încărcate cu material lemnos.

În momentul în care au observat echipajele de poliție, bărbații au încercat să scape de controale și au fugit cu căruțele pe albia pârâului Cosminele. Polițiștii au pornit în urmărirea lor și i-au oprit doar în jrma somațiilor, transmite Inspctoratul Județean de Poliție Prahova, într-un comunicat de presă.

În urma verificărilor, oamenii legii au găsit 20 de bucăți de lemn de carpen, fiecare având aproximativ 3,2 metri lungime. Din primele cercetări a reieșit că lemnul ar fi fost tăiat și furat în aceeași dimineață din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Slănic.

Reprezentanții ocolului silvic au stabilit că este vorba despre aproximativ 1,25 metri cubi de material lemnos. Întreaga cantitate a fost ridicată și predată în custodia personalului silvic.

În urma probelor strânse, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru suspecți. Aceștia urmează să fie prezentați procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, care va decide dacă va solicita o altă măsură preventivă.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele. Cei patru sunt cercetați pentru tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, infracțiuni prevăzute de Codul Silvic.