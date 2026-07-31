Greva din sănătate s-a suspendat, dar protestul continuă. Medicii din Prahova poartă în continuare banderole

Greva generală din sistemul sanitar nu s-a încheiat, ci doar a fost suspendată. Decizia a fost luată vineri, 31 iulie, de Federația Sanitas, după discuțiile purtate cu reprezentanții Ministerului Sănătății. În Prahova, protestul poate fi reluat oricând, dacă autoritățile nu vor răspunde revendicărilor, a declarat președintele Federației Sanitas Prahova, Dan Stroe, pentru Observatorul Prahovean.

Chiar dacă activitatea din spitale continuă normal, medicii, asistenții și ceilalți angajați din sistemul sanitar vor purta în continuare banderole pe braț, ca semn că protestul rămâne activ.

Liderul Sanitas Prahova: „Greva nu se termină, se suspendă”

Președintele Sanitas Prahova, Dan Stroe, a explicat pentru Observatorul Prahovean că suspendarea grevei nu înseamnă renunțarea la revendicări.

„Greva nu se termină, se suspendă”, spune liderul sindical, precizând că protestul poate fi reluat imediat, dacă autoritățile nu vor veni cu soluții concrete.

Sindicaliștii așteaptă ca în următoarele două-trei săptămâni să existe un răspuns privind viitoarea lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, unul dintre principalele motive ale conflictului de muncă.

Aproximativ 600 de angajați din Prahova au aderat la grevă

Potrivit lui Dan Stroe, aproximativ 600 de angajați din spitalele din Prahova au semnat pentru aderarea la grevă.

Liderul sindical explică însă că aderarea și participarea efectivă la grevă sunt două lucruri diferite. Participarea presupune suspendarea contractului individual de muncă și neplata zilelor de grevă, procedură care, potrivit acestuia, este dificil de aplicat în actualul cadru legislativ.

Din acest motiv, în multe unități medicale activitatea nu a fost întreruptă, iar pacienții au continuat să beneficieze de îngrijiri.

De altfel, medicii din spitalele prahovene au decis ca pe perioada grevei să nu întrerupă activitatea, oferind îngrijire pacienților. Din cauza lipsei de personal și a perioadei de concedii, programările, intervențiile medicale și toată activitatea s-au desfășurat în mod normal.

De ce a fost suspendată greva

Dan Stroe spune că protestul nu a urmărit blocarea activității din spitale, ci transmiterea unui semnal de alarmă privind problemele din sistemul sanitar.

Un prim rezultat al protestelor este deblocarea posturilor vacante prin memorandum, măsură considerată esențială într-un sistem care se confruntă de ani buni cu un deficit de personal.

„Până atunci, colegii noștri vor purta banderole și vor rămâne în alertă”, a declarat liderul Sanitas Prahova.

În unitățile sanitare din Prahova au fost deblocate peste 300 de posturi, ceea ce înseamnă că în perioada imediat următoare se vor putea organiza concursuri de angajare.

Ce spune Federația Sanitas

La nivel național, Federația Sanitas susține că suspendarea grevei vine după un prim rezultat obținut în urma protestelor.

Pe 29 iulie, Camera Deputaților a aprobat un amendament la Legea sănătății, care permite ocuparea posturilor vacante din spitale, în limita bugetelor aprobate. În același timp, proiectul noii legi a salarizării a fost amânat.

Sindicaliștii resping însă actuala formă a legii salarizării, pe care o consideră inechitabilă și insuficient fundamentată economic. Potrivit Sanitas, noul proiect trebuie negociat împreună cu partenerii sociali și adoptat de un Guvern sau de un Parlament cu deplină legitimitate.

Consiliul Național Sanitas a decis astfel suspendarea grevei generale până la depunerea în Parlament a unui nou proiect de lege privind salarizarea.

Sindicatul avertizează că, dacă revendicările nu vor fi soluționate, greva poate fi reluată fără reluarea întregii proceduri legale.

Protest susținut de toate marile confederații sindicale

Demersul Sanitas este sprijinit și de cele cinci mari confederații sindicale din România – CNSLR-Frăția, Cartel Alfa, BNS, CSDR și Meridian.

Acestea solicită clasei politice elaborarea unei noi legi a salarizării, negociată împreună cu sindicatele, și resping adoptarea unui proiect realizat în grabă.

Ce urmează pentru angajații din sănătate

În perioada următoare, medicii, asistenții și ceilalți angajați din sistemul sanitar vor continua să poarte banderole în timpul programului și vor rămâne în stare de alertă.

Mesajul transmis atât de liderii Sanitas de la nivel național, cât și de reprezentanții din Prahova este clar: greva nu s-a încheiat. Ea este doar suspendată, iar dacă autoritățile nu vor veni cu soluții privind salarizarea și celelalte revendicări, protestul va fi reluat.