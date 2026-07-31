Avarie majoră la rețeaua de apă din Câmpina. Alimentarea este oprită în tot municipiul

Locuitorii municipiului Câmpina au rămas fără apă potabilă, vineri, după producerea unei avarii majore la rețeaua de distribuție.

Potrivit unui anunț transmis de operatorul HIDRO PRAHOVA S.A., avaria s-a produs la conducta de distribuție de pe strada Orizontului și afectează alimentarea cu apă la nivelul întregului municipiu.

Echipele companiei intervin în teren pentru remedierea defecțiunii și pentru reechilibrarea sistemului de distribuție.

Reprezentanții operatorului anunță că furnizarea apei va fi întreruptă pentru o perioadă de minimum patru ore, însă există posibilitatea ca această durată să fie prelungită, în funcție de complexitatea lucrărilor și de timpul necesar reîncărcării rețelei.

După finalizarea intervenției, alimentarea cu apă va fi reluată treptat, pe măsură ce sistemul de distribuție va reveni la parametrii normali de funcționare.

HIDRO PRAHOVA le recomandă consumatorilor să își asigure rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii și transmite că va reveni cu informații privind evoluția lucrărilor și momentul reluării complete a furnizării apei.