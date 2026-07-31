Prahova, printre marii câștigători ai deblocării posturilor din Sănătate. Spitalul Județean din Ploiești primește al doilea cel mai mare număr de angajări din toată țara

Guvernul a aprobat, în ședința extraordinară din 28 iulie, deblocarea a 6.850 de posturi vacante în sistemul sanitar public, printr-un memorandum propus de Ministerul Sănătății. Vestea bună pentru Prahova: județul primește 432 de posturi noi, iar Spitalul Județean de Urgență din Ploiești ajunge să fie a doua unitate sanitară din România ca număr de posturi deblocate, imediat după un mare spital din Capitală.

Câte posturi vin în Prahova și unde se duc

Din totalul de 432 de posturi alocate județului nostru, majoritatea ajunge la un singur spital: Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” din Ploiești. Acesta primește 286 de posture, adică aproape două treimi din tot ce a primit Prahova. Este vorba despre 80 de posturi de medici, 8 de alt personal medico-sanitar cu studii superioare (farmaciști, biologi etc.), 102 de asistenți medicali și 96 de posturi de personal auxiliar (infirmiere, brancardieri).

Care este distribuția posturilor pentru restul spitalelor din județ:

Spitalul Municipal Ploiești – 35 de posturi

– 35 de posturi Serviciul de Ambulanță Județean Prahova – 27 de posturi

– 27 de posturi Spitalul Municipal Câmpina – 22 de posturi

– 22 de posturi Spitalul Orășenesc Urlați – 12 posturi

– 12 posturi Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești (MAI) – 10 posturi

– 10 posturi Sanatoriul Balneoclimateric Bușteni – 8 posturi

– 8 posturi Spitalul Orășenesc Băicoi – 5 posturi

– 5 posturi Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga – 5 posturi

– 5 posturi Spitalul de Pediatrie Ploiești – 4 posturi

– 4 posturi Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte – 4 posturi

– 4 posturi Spitalul de Pneumoftiziologie Florești – 4 posturi

– 4 posturi Spitalul General CF Ploiești – 4 posturi

– 4 posturi Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina – 3 posturi

– 3 posturi Spitalul Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil – 2 posturi

– 2 posturi Spitalul de Boli Pulmonare Breaza – 1 post

La polul opus se află Spitalul Orășenesc Sinaia, singura unitate din Prahova care nu primește niciun post nou prin acest memorandum.

De ce sunt diferențe atât de mari între spitale

Repartizarea nu s-a făcut la întâmplare. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, analiza Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate s-a bazat pe doi indicatori principali:

gradul de ocupare a paturilor din fiecare unitate sanitară; ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor realizate de spital în anul 2025.

Practic, spitalele aglomerate, cu paturi ocupate constant și cu personal puțin raportat la volumul de pacienți, au primit prioritate. În plus, față de varianta inițială a memorandumului, aproximativ 2.000 de posturi la nivel național au fost redirecționate spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre unitățile cu servicii de înaltă calitate, aflate sub presiune mare.

Cum se situează Prahova față de restul țării

La nivel național, cele 6.850 de posturi se împart astfel: 6.452 de posturi în 378 de unități sanitare publice, plus 398,75 posturi la 40 de servicii de ambulanță. Din acest total, Prahova primește circa 6,3% din toate posturile deblocate în țară.

Mai mult, dacă privim doar spitalele individuale, Spitalul Județean din Ploiești urcă pe locul 2 în clasamentul național, fiind depășit doar de Spitalul Universitar de Urgență din București (476 de posturi) și devansând Spitalul Clinic Județean „Pius Brînzeu” din Timișoara (259 de posturi) sau Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București (124 de posturi). Este o poziționare neobișnuită pentru un spital județean, dovadă a presiunii mari cu care se confruntă unitatea din Ploiești.

SANITAS a suspendat greva generală

Deblocarea posturilor a venit pe fondul unei greve generale declanșate de Federația SANITAS pe 28 iulie, ca reacție la nemulțumirile legate de noua lege a salarizării. După ce Camera Deputaților a aprobat, pe 29 iulie, amendamentul care permite ocuparea posturilor vacante din sănătate în limita bugetelor aprobate, sindicaliștii au anunțat vineri, 31 iulie, suspendarea grevei generale.

Federația a transmis că protestul și-a atins un prim obiectiv – aducerea în atenția publică a problemelor din sistemul sanitar – și că adoptarea legii salarizării a fost, cel puțin pentru moment, amânată. SANITAS a precizat însă clar că nu este vorba despre încheierea conflictului: medicii și asistenții vor continua să poarte banderole pe braț, iar greva poate fi reluată oricând, fără alte proceduri prealabile, dacă revendicările legate de salarizare nu vor fi soluționate.

Repartizarea posturilor vacante în unitatile sanitare, potrivit memorandumului adoptat la propunerea Ministerului Sănătății poate fi consultat mai jos:

26-07-29-05-15-15Anexe_Memorandum_deblocare_posturi_vacante_unitati_sanitare