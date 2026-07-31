Amendă de 60.000 de lei pentru dezmembrări auto ilegale, la Câmpina. Activitatea a fost oprită de Garda de Mediu Prahova

Un operator economic din municipiul Câmpina a fost amendat cu 60.000 de lei de comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova. În urma unui control, inspectorii au constatat că firma desfășura activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz fără autorizație de mediu.

Potrivit Gărzii de Mediu Prahova, controlul a vizat un operator economic care desfășura activități de dezmembrare auto pe raza municipiului Câmpina.

„În urma unui control neplanificat efectuat la un operator economic din municipiul Câmpina, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova au constatat desfășurarea activității de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, fără deținerea autorizației de mediu, act de reglementare obligatoriu pentru desfășurarea acestei activități”, a precizat Garda de Mediu Prahova.

Amendă de 60.000 de lei și oprirea activității

Pentru încălcarea legislației privind protecția mediului, operatorul economic a fost sancționat cu o amendă de 60.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus încetarea activității până la obținerea autorizației de mediu.

„Pentru nerespectarea prevederilor legislației privind protecția mediului, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 60.000 lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri cu termene de realizare pentru intrarea în legalitate, respectiv încetarea desfășurării activității până la obținerea autorizației de mediu și gestionarea corespunzătoare a componentelor și deșeurilor rezultate din activitatea de dezmembrare, în conformitate cu prevederile legale”, a anunțat Garda de Mediu Prahova.

Operatorul economic trebuie să gestioneze în mod corespunzător componentele și deșeurile rezultate în urma dezmembrării vehiculelor, cu respectarea prevederilor legale.

Avertisment pentru operatorii economici

Garda de Mediu Prahova atrage atenția că activitățile care pot avea impact asupra mediului nu pot fi desfășurate fără obținerea documentelor obligatorii.

„Respectarea obligației de obținere a actelor de reglementare constituie o condiție esențială pentru desfășurarea în condiții legale a activităților cu impact asupra mediului”, au precizat reprezentanții instituției.