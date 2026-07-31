Cum arată acum terenul de sport din Parcul Eroilor Sovietici, după intervenția SGU Ploiești

Echipele SGU Ploiești au intrat joi, 30 iulie 2026, cu utilajele în Parcul Eroilor Sovietici, unde refac integral marcajele terenurilor de sport și recondiționează echipamentele sportive, pentru ca zonele intens folosite de comunitate să rămână sigure și funcționale.

Serviciul de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a demarat lucrări de refacere a marcajelor terenurilor de sport din Parcul Eroilor Sovietici. Echipele instituției au trasat din nou liniile de delimitare ale terenului de baschet, folosind un design în nuanțe de portocaliu și albastru, cu marcaje albe pentru linii și zona de aruncări libere.

Recondiționarea echipamentelor sportive

Pe lângă refacerea marcajelor, muncitorii SGU au intervenit și asupra elementelor sportive din parc, printre care panoul și coșul de baschet, precum și porțile terenului de fotbal aflat în vecinătate. Scopul intervenției este punerea în siguranță a acestor echipamente, având în vedere frecvența ridicată cu care sunt folosite de locuitorii cartierului.

Parcul Eroilor Sovietici este unul dintre spațiile verzi frecventate zilnic de ploieșteni, atât pentru activități sportive, cât și pentru relaxare, datorită vecinătății cu fântâna arteziană și spațiile amenajate din zonă. Reprezentanții SGU Ploiești au precizat că lucrările fac parte dintr-un program mai amplu de întreținere a bazei sportive din oraș.