Consilierul local Iulian Bolocan găsit în incompatibilitate de ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate în cazul consilierului local ploieștean Iulian Bolocan, reprezentant al Consiliului Local Ploiești în Consiliile de Administrație ale Spitalului Municipal Ploiești și Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Potrivit raportului publicat de ANI, Iulian Bolocan (PNL) s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 26 noiembrie 2020 – 28 noiembrie 2024 și 29 iulie 2021 – prezent, întrucât, simultan cu exercitarea funcțiilor de membru în Consiliile de Administrație ale celor două unități sanitare, a deținut și o funcție în organele de conducere ale unui partid politic.

Inspectorii de integritate arată că această situație contravine prevederilor art. 187 alin. (13), coroborat cu art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care interzic membrilor consiliilor de administrație ale spitalelor publice să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice.