Avalanșă pe Broad Peak: Zece alpiniști, inclusiv legendarul Nirmal (Nims) Purja, sunt dați dispăruți în Pakistan

Zece persoane, printre care și celebrul alpinist nepalez Nirmal Purja, sunt de negăsit după ce o avalanșă a surprins o expediție pe Broad Peak, unul dintre cele mai dificile vârfuri din lume. Incidentul s-a produs în nordul Pakistanului, în masivul Karakoram, iar autoritățile au declanșat o amplă operațiune de salvare.

Clubul Alpin din Pakistan (ACP) a anunțat că avalanșa a lovit echipa aflată pe Broad Peak, vârf cu o altitudine de 8.047 de metri, în timp ce aceasta încerca ascensiunea. Expediția era condusă de Nirmal Purja, supranumit „Nims”, unul dintre cei mai apreciați alpiniști ai lumii, care nu a mai putut fi contactat după producerea accidentului.

Potrivit informațiilor oficiale, alpiniștii dispăruți provin din Nepal, Pakistan, Oman, Statele Unite și China.

Cine este Nirmal Purja

Nirmal Purja este considerat o legendă a alpinismului mondial. Crescut într-un sat izolat din sudul Nepalului, într-o familie modestă, acesta a servit mai întâi în regimentul Gurkha al Armatei Britanice, iar ulterior în unitatea de elită a Marinei Regale Britanice.

După retragerea din cariera militară, Purja s-a dedicat alpinismului de performanță și a stabilit numeroase recorduri.

În 2019, a intrat în istorie după ce a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri ale planetei în doar șase luni și șase zile, depășind cu mult recordul anterior. Doi ani mai târziu, în 2021, a realizat, alături de alți nouă alpiniști nepalezi, prima ascensiune de iarnă a vârfului K2, considerat unul dintre cele mai periculoase din lume.

La începutul acestei săptămâni, Purja anunțase pe platforma X că este foarte aproape de o nouă performanță istorică: să devină primul om care escaladează de două ori toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri fără oxigen suplimentar.

Înainte de ascensiunea pe Broad Peak, acesta scria:

„Nu iau niciun munte de bun. Niciunul. De îndată ce părăsesc tabăra de bază, dau 100%. Așa a fost întotdeauna. Și așa va fi mereu.”

Mesajul se încheia cu un îndemn inspirațional:

„Scopul meu nu a fost niciodată despre mine. Este vorba despre ceea ce reprezint. Este vorba despre a vă arăta că propriii voștri munți, oricare ar fi ei, pot fi escaladați.”

Broad Peak, unul dintre cele mai dificile vârfuri ale planetei

Cu o altitudine de 8.047 de metri, Broad Peak este al 12-lea cel mai înalt vârf din lume și unul dintre cele mai solicitante din punct de vedere tehnic dintre toate vârfurile care depășesc 8.000 de metri. Prima ascensiune reușită a fost realizată în 1957 de o echipă de alpiniști austrieci.

Condițiile extreme de la această altitudine, temperaturile foarte scăzute și riscul permanent de avalanșe transformă orice expediție într-o provocare majoră, chiar și pentru cei mai experimentați alpiniști.

Operațiune de salvare în desfășurare

Clubul Alpin din Pakistan a anunțat că două elicoptere ale armatei au fost trimise în zonă, transportând salvatori și echipamente specializate pentru intervenții la mare altitudine.

„Elicopterele consolidează eforturile echipelor de la sol pentru a-i localiza pe alpiniștii dispăruți și pentru a crește eficiența operațiunilor în acest mediu extrem de dificil”, au transmis reprezentanții organizației.

Până la această oră, autoritățile pakistaneze nu au oferit informații privind soarta membrilor expediției, iar operațiunile de căutare continuă în condiții extrem de dificile.