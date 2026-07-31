Guvernul declară starea de alertă energetică, din cauza scăderii Dunării

După o ședință de urgență la guvern, prim-ministrul a spus că debitul pe Dunăre a scăzut la mai puțin de jumătate, în loc de peste 4.000 mc/s, nivelul normal, la 1.600, cu riscul de de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă.

„Ca efect al acestei stări, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut, am fost puși în situația să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria și, pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există riscul să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde o cincime din capacitatea de producție la nivel național. Suntem în situația ca, în orele de seară, să importăm 1.700 MW. Dacă oprim și al doilea grup, ar trebui să importăm peste 2500 de MW, pentru a avea sistemul echilibrat”, a spus Bolojan.

Principalele declarații:

Am discutat azi cu vicepremierul Ucrainei, care e și ministru al Energiei, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei. Transelectrica și Nuclearelectrica vor purta discuții pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei, în orele de seară. Purtăm discuții și cu Grecia și Bulgaria.

Așa cum România, în situația în care Ucraina a avut probleme cu alimentarea cu energie, în ultimii ani, a alocat cote de energie în regim comercial, și Ucraina, tot în condiții de piață, alocă aceste cote de energie și când au capacitate în rezervă, cum se întâmplă acum, au fost de acord să exporte către România.

În plan intern, toate capacitățile pe care le avem în producție au primit recomandări să producă la capacitate maximă, atât centralele pe gaz, în cogenerare, cât și cele pe cărbune, să putem să creștem cu 100 de MWh.

ANRE și Transelectrica vor autoriza în procedură de urgență toate capacitățile finalizate, aflate în faza de obținere a autorizației de exploatare, pentru a intra imediat în producție – eolian, fotovoltaice, stocare. S-au autorizat peste 400 MW în această perioadă.

Am alocat, printr-o hotărâre de guvern, șapte milioane de lei pentru Administrația “Dunărea de Jos”, pentru lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă, pentru a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului, nivelul apei în bazinul de aducțiune de unde pompele care asigură pompajul pentru răcirea centralei își extrag apa.

Pe canalul Bala se lucrează pentru asigurarea dragajului și analizăm scufundarea unor barje, pentru direcționarea cursului în această zonă. Fiecare zi este importantă.

Fac un apel către cetățeni, în special către companii și autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori că există posibilitatea de a face acest lucru.

Nu exclud posibilitatea să avem întreruperi, dar nu există în momentul de față date care să ne ducă spre acest scenariu.

Toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă, pentru că pot stoca pe parcursul zilei, când avem un exces de producție, și pot elibera pe parcursul orelor de seară.

sursa: biziday.ro