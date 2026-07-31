De la un teren gol, la 75 de juniori fotbaliști. Povestea lui George Ghiță și a Academiei Oilfriends din Ploiești

Într-un cartier din vestul Ploieștiului, un teren pe care copiii ieșeau tot mai rar la joacă a prins din nou viață. Academia de fotbal Oilfriends a ajuns, într-un singur an, la aproximativ 75 de copii cu vârste între 5 și 14 ani. Proiectul a pornit din dorința câtorva prieteni de a-i scoate pe cei mici din casă și s-a transformat într-o comunitate în care fotbalul, educația și implicarea părinților merg împreună.

Totul a pornit de la o constatare simplă, făcută într-o seară, în timpul unei plimbări prin cartier. Deși afară încă era vreme bună, copiii nu mai erau în parc și nici pe terenurile pe care generațiile anterioare își petreceau aproape fiecare după-amiază.

În locul gălăgiei de altădată, era liniște.

Pentru George Ghiță, fondatorul Academiei Oilfriends, imaginea a fost suficientă pentru a pune în mișcare un proiect care avea să adune zeci de copii din Ploiești.

„Într-o seară mă plimbam prin parc cu un prieten și vorbeam despre fotbal. Se însera, dar nu mai vedeam copiii afară. Terenul acesta ne cunoaște nouă tălpile, pentru că noi am crescut jucându-ne aici. Acum, majoritatea copiilor stau în casă. Înainte, părinții se rugau de noi să intrăm în casă; astăzi, părinții se roagă de copii să iasă afară”, povestește George Ghiță.

Atunci a apărut întrebarea: ce ar putea face pentru ca terenul să se umple din nou de copii? Răspunsul a fost Academia OilFriends.

Aproximativ 75 de copii într-un singur an

Academia a fost deschisă în luna iunie a anului 2025. După numai un an de activitate, proiectul a ajuns la aproximativ 75 de copii. Cei mai mulți sunt din cartier și din zonele apropiate, iar vârstele lor sunt cuprinse între 5 și 14 ani.

„Am deschis academia în luna iunie a anului trecut. Avem un an și o lună de activitate și am ajuns la aproximativ 75 de copii. Acum mulți sunt plecați în vacanță. Copiii au între 5 și 14 ani și sunt, în principal, din cartier și din zona apropiată”, spune fondatorul academiei.

Proiectul nu a pornit cu un buget mare, cu o bază sportivă modernă sau cu o infrastructură deja pregătită. Primii pași au însemnat căutarea unor sponsori, cumpărarea echipamentelor necesare și multă muncă voluntară.

„Am plecat la drum căutând unul-doi sponsori, ca să putem cumpăra echipamente. Apoi am investit tot ce primeam, iar părinții au început să se organizeze și să ne ajute. Proiectul a crescut treptat, din comunitate”, explică George Ghiță.

De la o echipă de prieteni la o academie pentru copii

Povestea Oilfriends nu a început odată cu academia. Înaintea grupelor de copii a existat o echipă de minifotbal formată dintr-un grup de prieteni.

Echipa a apărut în 2019 și participa la competiții amicale de minifotbal, desfășurate pe terenuri sintetice.

„Academia poartă numele echipei noastre: Oilfriends. Povestea echipei a început în 2019, cu un grup de prieteni. Eu sunt fondatorul. Numele trimite la istoria petrolieră a Ploieștiului și la ideea de prietenie care a stat la baza echipei”, spune George Ghiță.

După câțiva ani, membrii echipei au decis că proiectul trebuie să treacă la un alt nivel. Nu mai voiau să rămână doar un grup de adulți care se întâlneau pentru a juca fotbal. „Am spus că trebuie să facem ceva mai mare și să nu rămânem doar o echipă de prieteni. Așa a apărut academia pentru copii.”

Ideea a fost susținută și de imaginea parcurilor în care copiii deveneau tot mai puțin prezenți. Pentru fondatorii academiei, fotbalul putea fi o cale prin care cei mici să fie scoși din casă, să facă mișcare și să învețe ce înseamnă disciplina unui sport organizat.

„Încercăm să-i scoatem din casă și să-i îndepărtăm de telefon și de TikTok. De aici a plecat proiectul nostru”, rezumă George Ghiță.

Terenul a fost refăcut cu muncă voluntară

Una dintre cele mai dificile etape a fost găsirea unui teren pe care copiii să se poată antrena în condiții de siguranță.

Unele dintre suprafețele analizate erau din ciment, iar altele se aflau într-o stare prea proastă pentru a putea fi folosite pentru antrenamente regulate. Până la urmă, directoarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” a fost cea care i-a salvat, oferindu-le terenul nefolosit al școlii.

Terenul însă avea, la rândul său, nevoie de intervenții serioase. Din suprafața de joc au fost scoase pietre mari, care puteau provoca accidentări. Pământul a fost nivelat, compactat și însămânțat.

„Am stat până la ora 10-11 noaptea și am scos pietre din teren. Unele erau foarte mari și reprezentau un pericol real pentru copii. Nu puteam risca să cadă un copil și să se lovească”, povestește fondatorul academiei.

Pentru nivelarea terenului a fost folosit inclusiv un compactor. Ulterior, gazonul a fost udat, fertilizat și întreținut constant. „Am îndreptat terenul, am venit cu un compactor, l-am udat, am pus îngrășământ și gazon. Mai sunt multe lucruri de făcut, dar diferența față de cum arăta înainte este foarte mare.”

George Ghiță a fost elev al școlii „Nicolae Iorga”, în curtea căreia se află terenul, și spune că legătura personală cu locul a cântărit în alegerea bazei.

Academia plătește chirie, impozite și utilități pentru folosirea spațiului. Pentru udarea gazonului sunt folosite furtunuri conectate la un robinet din apropierea sălii de sport.

„Doamna directoare a fost deschisă proiectului și ne-a primit aici. Fără această bază nu am fi avut o casă a noastră”, spune George Ghiță.

Fondatorul academiei tunde personal gazonul

Întreținerea bazei sportive nu se oprește la antrenamente. Gazonul trebuie tuns, porțile trebuie reparate și vopsite, plasele trebuie montate, iar suprafața de joc trebuie verificată constant.

O mare parte dintre aceste lucrări sunt făcute chiar de fondatorul academiei, cu ajutorul părinților. „Eu tund personal terenul și cumpărăm combustibil pentru mașina de tuns. Am vopsit porțile, urmează să montăm inelele pentru plase și să vopsim bordurile. Tot ceea ce se vede aici se face din banii și prin munca noastră și a părinților”, explică acesta.

Academia mai are nevoie de o mașină de tuns mai performantă. Cu echipamentul actual, terenul trebuie parcurs de mai multe ori pentru ca iarba să fie tăiată uniform. Dar au nevoie de sponsori pentru asta, pentru că nu au cum să suporte această cheltuială.

Chiar dacă întreținerea unui gazon natural presupune costuri și muncă, George Ghiță spune că preferă această suprafață în locul terenurilor sintetice. „Majoritatea academiilor lucrează pe sintetic, dar eu vreau să protejăm cât mai mult copiii. Dacă vom pune în viitor o suprafață sintetică, vreau să fie una de calitate și aleasă cu grijă.”

Trei antrenori și grupe împărțite pe vârste

La Academia Oilfriends lucrează trei antrenori. Este George Ghiță, fondatorul, alături de Cristian Mircea si Popescu Razvan, ceilalți doi antrenori și prietenii lui. Copiii sunt împărțiți în grupe, în funcție de anul nașterii și de nivelul de pregătire.

Cei mai mici sunt născuți în 2019 și 2020. Urmează grupele intermediare, iar cei mai mari sunt născuți între 2013 și 2016.

În timpul vacanței de vară, numărul copiilor care participă la antrenamente fluctuează. Unii pleacă împreună cu părinții, în timp ce alții revin după concedii. Loturile urmează să se stabilizeze odată cu începerea noului an școlar.

„Mai sunt doi prieteni care lucrează alături de mine. Suntem, în total, trei antrenori, pentru că nu aș putea gestiona singur atât de mulți copii”, spune George Ghiță.

Antrenamentele încep seara, pentru a evita temperaturile ridicate. De la ora 19.00 vin grupele mai mici, urmate de copiii mai mari. Fiecare antrenor lucrează cu o grupă, iar terenul este împărțit astfel încât exercițiile să se poată desfășura simultan. Pe timpul iernii, o parte dintre activități sunt mutate în sala de sport.

De ce părinții nu stau lângă teren la antrenamentele celor mici

Pentru copiii de 5 ani, academia aplică o regulă care poate părea dificilă la început pentru unii părinți: adulții sunt rugați să nu rămână lângă suprafața de antrenament.

Scopul nu este îndepărtarea părinților din activitatea academiei, ci dezvoltarea independenței copiilor. „La această vârstă, copiii se uită mereu spre mamă sau spre tată după fiecare execuție și cer confirmare. Încercăm să-i învățăm să fie mai independenți și să se concentreze asupra antrenamentului”, explică George Ghiță.

Potrivit acestuia, părinții au înțeles regula și au construit o relație bună cu antrenorii. Pentru fondatorul Oilfriends, contează și imaginea de echipă. Copiii intră pe teren în treninguri asemănătoare, cu tricouri și numere pe spate.

„Vreau să simtă că fac parte dintr-o echipă și că fotbalul este un sport organizat, nu doar o joacă fără reguli.”

Grupa celor mari va fi înscrisă în campionatul de copii

Următorul pas important este înscrierea grupei mari în campionatul de fotbal pentru copii.

Echipa va evolua în formula 10 jucători de câmp plus portar și va întâlni alte academii din Prahova. Meciurile vor fi organizate alternativ, acasă și în deplasare.

Participarea într-o competiție oficială presupune însă cheltuieli suplimentare. Copiii trebuie legitimați, iar baza trebuie să îndeplinească anumite condiții. „Numai costurile legate de înscriere și legitimări ajung la aproximativ 2.500 de lei”, spune George Ghiță.

Academia a cumpărat recent două porți de 5 pe 2 metri, necesare pentru categoria de vârstă la care vor participa copiii. Investiția s-a ridicat la aproximativ 10.000 de lei, cu tot cu plase. „Fără ele nu puteam organiza meciurile în condițiile cerute”, precizează fondatorul academiei.

Porțile mari existente pe teren, cu o lățime de aproximativ șapte metri, vor putea fi folosite mai târziu, când copiii vor ajunge la categoria de vârstă corespunzătoare.

Banii strânși sunt reinvestiți în copii

Academia funcționează din sponsorizări și cu ajutorul părinților. Din banii respectivi sunt plătite chiria, impozitele, utilitățile, echipamentele, participarea la turnee, legitimările și lucrările necesare la teren.

Fondatorul OilFriends lucrează în domeniul designului grafic și spune că academia nu reprezintă sursa sa de venit.

„Eu lucrez în design, în Photoshop și Corel, și sunt angajat. Academia nu este sursa mea de venit. Dacă plec două ore de la serviciu pentru academie, recuperez seara și lucrez până târziu.”

Acesta susține că proiectul nu a fost gândit ca o afacere personală. „Nu îmi place să iau din banii părinților, știind că oamenii aceia muncesc. Banii părinților, când vor să dea, și ai sponsorilor, rămân în academie și sunt folosiți doar pentru copii.”

Unul dintre sponsorii care au sprijinit proiectul este Turkish Doner. Academia caută însă și alte companii sau persoane dispuse să contribuie la modernizarea bazei sportive. „Eu nu cer bani pentru mine. Vreau ca acești copii să se bucure de un sport organizat și de o bază cât mai bună”.

Părinții au devenit parte din proiect

Oilfriends nu este organizată doar în jurul antrenorilor. Părinții au ajuns să se ocupe de o parte dintre activitățile administrative și logistice. Unii gestionează plățile, alții listele de echipamente, cumpărăturile sau lucrările necesare în baza sportivă.

„Am creat o comunitate. Un părinte se poate ocupa de chirie, altul de lista cu echipamente, altul de cumpărături sau de lucrările necesare. Când avem nevoie de o unealtă sau trebuie să scoatem o piatră, oamenii vin imediat”, povestește George Ghiță. Mulți dintre părinți locuiesc în apropiere, iar unii se cunosc de ani întregi.

Duminica, terenul nu este folosit numai pentru antrenamentele copiilor. Uneori sunt organizate meciuri la care participă și părinții.

„Vin și mamele, vin familiile, iar terenul devine un loc al comunității. Eu îi conduc pe copii în acest sport, dar proiectul există pentru că foarte mulți oameni contribuie.”

Burse pentru copiii care au medii între 9,50 și 10

La Oilfriends, activitatea copiilor nu este evaluată exclusiv după rezultatele obținute pe teren.

Academia pune accent și pe educație, iar elevii din clasele V-VIII care au medii între 9,50 și 10 sunt recompensați. Aceștia primesc burse în bani, diplome și premii din fondurile academiei.

„Vreau să înțeleagă că performanța școlară este la fel de importantă ca performanța sportivă”, spune George Ghiță.

În plus, academia a început să formeze o mică bibliotecă dedicată fotbalului. Au fost cumpărate aproximativ 20 de volume, printre care biografii ale unor sportivi, povești despre echipe, Campionatele Mondiale și Champions League.

Copiii pot lua volumele acasă pentru a le citi. „Chiar dacă au lecturi și teme pentru școală, încerc să-i apropii și de literatura sportivă”.

Pentru fondatorul academiei, un antrenor nu ar trebui să se limiteze la a-i învăța pe copii să paseze, să șuteze sau să respecte o tactică. „Dacă spui că ești formator de copii, trebuie să-i ajuți să-și găsească un drum în viață. Fotbalul trebuie să le ofere disciplină, încredere, prietenie și un model de lucru corect”.

Lămpi solare pentru antrenamentele din serile caniculare

Academia are mai multe planuri pentru perioada următoare. Unul dintre ele este iluminarea terenului cu lămpi solare. În zilele caniculare, temperaturile sunt încă ridicate la ora 19.00, când încep antrenamentele. Cu ajutorul unui sistem de iluminat, grupele ar putea intra pe teren mai târziu.

„O lampă costă aproximativ 450 de lei și ne-ar trebui în jur de cinci. În perioadele foarte călduroase, în loc să antrenăm copiii la ora 19.00, am putea începe în jurul orei 21.00, când temperatura este mai suportabilă”, explică George Ghiță.

Pe lista investițiilor se mai află o mașină de tuns gazonul, porți de rezervă, plase, inele de prindere și materiale pentru întreținerea terenului.

Academia vrea să împrejmuiască și un teren mai mic, cu suprafață de tartan, care ar putea fi folosit atunci când plouă, iar gazonul natural devine impracticabil.

Plasele actuale sunt rupte, iar suprafața trebuie protejată înainte de a putea fi folosită constant. „Fiecare investiție pare mică luată separat, dar toate costă. Mergem înainte treptat, cu ceea ce reușim să strângem și sperăm să găsim sponsori pentru a duce acest proiect mai departe”, spune fondatorul Olifriends.

Un copil s-a accidentat într-o groapă săpată de un câine

Protejarea bazei sportive reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă academia. George Ghiță spune că, atunci când terenul rămâne deschis, în bază intră persoane străine, inclusiv proprietari de câini. Animalele sapă gropi în suprafața de joc, iar acestea pot deveni periculoase pentru copii.

„Un copil a călcat într-o astfel de groapă, a suferit o entorsă și apoi a recidivat. Pentru mine, siguranța copiilor este prioritară.”

Academia a cumpărat yale și clanțe și solicită ca baza să poată fi controlată mai bine, în special în timpul antrenamentelor.

O altă problemă este reprezentată de adolescenții care intră în curtea școlii, lasă mizerie și deranjează activitatea sportivă. „În timpul antrenamentelor avem nevoie de liniște și de un spațiu controlat. Plătim chirie pentru bază și trebuie să putem desfășura activitatea fără riscuri și fără întreruperi”.

Fondatorul Oilfriends subliniază că terenul a început să atragă din nou copii tocmai pentru că este îngrijit și arată mai bine decât în trecut.

Soluția nu ar fi interzicerea activităților sportive, ci găsirea unei variante prin care baza să rămână accesibilă copiilor, dar să fie protejată de distrugeri.

„O academie construită natural, nu artificial”

George Ghiță descrie Oilfriends ca pe o academie construită treptat, prin muncă și implicarea comunității.

Nu există, cel puțin deocamdată, un investitor puternic care să finanțeze întreaga activitate. Există însă părinți care vin să ajute, antrenori care lucrează cu grupele și copii care se întorc cu entuziasm la fiecare antrenament.

„Oamenii trebuie să știe că vin la o academie construită natural, nu artificial. Totul a crescut din pasiune, din muncă și din implicarea comunității. Nu vreau ca această academie să fie un business. Dacă lucrezi cu copii și spui că îi formezi, trebuie să le oferi mai mult decât un antrenament”.

Modelul pe care vrea să îl urmeze este cel al cluburilor comunitare în care educația, seriozitatea și respectul sunt la fel de importante ca rezultatele sportive.

„Academia funcționează pe un model inspirat din conceptul „socios”, cunoscut în fotbalul european și promovat de cluburi precum Athletic Bilbao. Fiecare familie din cadrul academiei beneficiază de un card de membru Oilfriends, care oferă acces la reduceri și avantaje speciale în rețeaua de parteneri ai clubului.

Prin acest sistem, părinții sunt recompensați pentru încrederea acordată academiei, iar în același timp susțin dezvoltarea proiectului construit în jurul copiilor și al comunității. Mereu am crezut că o academie modernă trebuie să însemne mai mult decât antrenamente și competiții, ci să fie apartenență, implicare și beneficii reale pentru fiecare familie care face parte din povestea Oilfriends”, a declarat George Ghiță.

O sursă de inspirație a fost chiar profesorul său de sport, care a contribuit la realizarea sălii în care se desfășoară acum o parte din activități. „M-am gândit că, dacă el a putut realiza o sală întreagă, și noi putem construi o academie. Le-am spus povestea părinților și am pornit împreună la drum. Dar avem nevoie de ajutor”, spune fondatorul.

Oilfriends are nevoie de ajutor pentru a putea continua

În doar un an de zile, Oilfriends a reușit să readucă pe teren aproximativ 75 de copii și să construiască în jurul lor o comunitate în care sportul, educația și implicarea părinților merg împreună.

Pentru ca proiectul să poată continua și să le ofere celor mici condiții mai bune și mai sigure, academia are însă nevoie de sprijin. Iluminarea terenului, achiziționarea unei mașini de tuns gazonul, întreținerea bazei și participarea la competiții înseamnă cheltuieli pe care părinții și antrenorii nu le pot susține singuri.

Companiile și oamenii care aleg să se alăture proiectului nu sprijină doar o academie de fotbal, ci contribuie la crearea unui loc în care copiii din Ploiești pot face mișcare, pot lega prietenii și pot petrece mai puțin timp în fața telefoanelor.