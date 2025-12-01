La Câmpina a ajuns primul transport cu apă, din rezerva de stat

La Câmpina a ajuns, în noaptea de duminică spre luni, primul transport cu apă îmbuteliată, din rezerva de stat de României.

Precizăm faptul că, din această rezervă se distribuie 200.000 litri de apă, în prima fază, în localitățile afectate, din Prahova și Dâmbovița.

Azi noapte, un prim transport a ajuns la Câmpina. Urmeză ca autoritățile să anunțe zonele în care se va face livrarea către oameni a apei îmbuteliate.

„Chiar acum, primul transport cu apă, din rezerva de stat, a sosit la Câmpina. Mâine ( n.red 1 decembrie) începem distribuirea către populație. Sunt sigură că vom avea, din nou, sprijinul voluntarilor”, a transmis,a zi noapte primarul Câmpinei, Irina Nistor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la rândul său, că duminică seara, „peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate”, urmând ca luni, în prima parte a zilei, să mai ajungă încă 150.000 de litri. Distribuirea acestora va fi coordonată de prefecții județelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență.

Vom suplimenta cantitățile în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea locuitorilor afectați. Este nevoie să tragem învățămintele necesare, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”, a fost declarația făcută de premierul Bolojan.