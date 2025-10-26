Ploieșteanca arsă, infectată la Floreasca, din nou alături de băieții ei

Lavinia Vlad, ploieșteanca ce, în urmă cu trei luni, a fost transferată de la Spitalul Floreasca la un centru de arşi din Belgia, a fost externată şi a ajuns, în sfârșit, acasă, la copiii ei, în România. „Nu am cuvinte. Nu le găsesc. Dar am emoții, am sufletul plin de recunoștință și speranță” au fost cuvintele surorii sale, Alina, om care s-a luptat luni de zile pentru a demasca neputința unui sistem, dar și indolența unor oameni medici, care au depus un jurământ și care, Laviniei, în vară, imediat după tragedie, nu i-au dat nicio șansă.

- Publicitate -

Lavinia Vlad este ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, mamă a doi copii, a cărei poveste a cutremurat o țară întreagă și a zguduit din temelii un întreg sistem, a revenit acasă, la cei doi băieței ai săi, Luca și Sebi, după luni de suferință.

Trauma suferită la spitalul Floreasca, unde medicii români i-au dat femeii 0,01% șanse de supraviețuire, chinurile indurate de sora Lavinei, Alina Alexandru, și unchiul acestora, ambii donatori de piele, probabil nu vor fi uitate niciodată.

- Publicitate -

Medicii belgieni au făcut, însă, din imposibil posibil, iar zilele trecute, Lavinia a revenit acasă. Zâmbitoare, încrezătoare în viitor, dar, mai presus de toate, vie pentru a avea grijă de cei doi băieței ai săi. Acolo, la spitalul din Bruxelles, ea primit grefe noi, tratament și tot acolo a scăpat de bacterii. În trei luni a trecut de la comă indusă la jogging pe holurile spitalului.

După 144 de zile de spitalizare, Lavinia Vlad e din nou acasă. În România, nu a avut nicio şansă, în Belgia a fost salvată şi s-a putut întoarce la copiii şi la familia ei. Sora acesteia, Alina, a fost cea care, secundă de secundă, a luptat pentru a-și ajuta sora, dar și pentru a demasca neputința unui sistem.

A luptat neîncetat, până când au apărut reacțiile, inclusiv din partea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. În urma controalelor, Spitalul Floreasca a primit mai multe amenzi în valoare totală de 60.000 de lei. Șeful Centrului de Arși a fost demis după ce în unitate a fost declarat focar de infecție. La fel și șefa laboratorului de microbiologie, Ileana Coldea.

- Publicitate -

Centrul a fost închis în august 2025, în urma unor probleme legate de avizarea sa pe baza unor documente false și de problemă cu ciuperca periculoasă. Ordinul de ministru care va readuce unitatea la standardele europene este finalizat și va fi făcut public. Tratamentul Laviniei a fost decontat de Ministerul Sănătății din România.

Azi, mesajul Alinei Alexandru, femeia legată de sora ei de o iubire profundă, e unul pe cât de simplu, pe atât de emoționant: „Nu am cuvinte. Nu le găsesc. Dar am emoții, am sufletul plin de recunoștință si speranță.

Nu am fi putut reseta cronometrul, nu aș fi putut să îmi țin promisiunea de a o aduce acasă într-o zi, nu aș fi reușit să o ajut să îți strângă în brațe băieții, nu aș fi reușit să o bag în patul ei. Nimic nu ar fi fost posibil fără voi!

- Publicitate -

Vă mulțumim!”