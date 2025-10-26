Psiholog: „„ChatGPT nu a fost conceput să aibă rol de terapeut”

„ChatGPT nu a fost conceput să aibă un rol de terapeut, deși sună ca terapeut, de aceea avem nevoie de serviciile unui profesionist uman”. Este sfatul reputatului psiholog Mihai Copăceanu, care avertizează, totodată, că acest instrument, benefic de multe ori, „doar imită empatia, nu are discernământ, întărește ideile fără context și nu alertează părinții, terapeuții sau serviciile de urgență atunci când situația o impune”.

Este un instrument prin care putem obține rapid informații generale, ajută tinerii la realizarea temelor, ne poate furniza niște avantaje în activitatea noastră profesională, da, este un instrument util, spre exemplu, Universitatea din Oxford l-a pus la dispoziția studenților din această toamnă în mod gratuit, adică nu le-a fost teamă de utilizarea aplicației de către studenți, însă, atenție când e vorba de sănătatea mintală este complet contraindicat să îl folosim.

Într-o dimineață fără motivație, ne-ar putea oferi un mesaj cu optimism, o încurajare, o idee, însă dacă ne simțim singuri, triști, deprimați și într-o oarecare suferință psihică, nu vă recomand să apelați.

Instrumentul are niște avantaje riscante, pentru că este conceput pentru a fi mereu receptiv, accesibil la orice oră și extrem de flexibil din punct de vedere lingvistic.

Rar ne contrazice, este politicos și amabil, mai ceva ca un prieten bun, ceea ce înseamnă că are unele calități deosebit de atractive. Însă chiar trăsăturile care îl face atrăgător reprezintă surse de risc: imită empatia, nu are discernământ, întărește ideile fără context și nu alertează părinții, terapeuții sau serviciile de urgență atunci când situația o impune.

Ce înseamnă acest lucru: Că sunt confidenți fără responsabilitate. Și da, ca orice inteligență artificială este supusă unui șir repetat de erori. Și noi totuși îl credem pentru că realmente ne putem atașa emoțional, putem deveni dependent.

Nu vă reamintesc de trei cazuri de suicid când tinerii au comunicat sute de ore și au primit validare chiar pentru ideile lor depresive, obsesive sau psihotice.

ChatGPT nu a fost conceput să aibă un rol de terapeut, deși sună ca terapeut, de aceea avem nevoie de serviciile unui profesionist uman”, a transmis Mihai Copăceanu, într-o postare pe pagina personală de facebook.