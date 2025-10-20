Val de frig, urmat de vreme de primăvară, în Prahova

Meteorologii anunță că vremea va avea o evoluție spectaculoasă în această săptămână. După două zile mai reci și cu temperaturi minime la limita înghețului, o masă de aer cald va aduce maxime de 20 de grade la Ploiești.

- Publicitate -

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în Prahova, luni și marți vremea va fi în general însorită, dar rece. La Ploiești temperatura maximă nu va depăși 12-13 grade, în timp ce minimele vor coborî până la 1-2 grade.

Începând de miercuri, temperaturile vor crește, iar în weekend vom avea maxime la Ploiești de peste 20 de grade. Și nopțile vor fi mai calde, cu minime cuprinse între 8 și 10 grade. De asemenea, șansele de precipitații sunt reduse pe parcursul acestei săptămâni.