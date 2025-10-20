- Publicitate -
Val de frig, urmat de vreme de primăvară, în Prahova

Autor: Marius Nica
Toamnă cu soare

Meteorologii anunță că vremea va avea o evoluție spectaculoasă în această săptămână. După două zile mai reci și cu temperaturi minime la limita înghețului, o masă de aer cald va aduce maxime de 20 de grade la Ploiești.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în Prahova, luni și marți vremea va fi în general însorită, dar rece. La Ploiești temperatura maximă nu va depăși 12-13 grade, în timp ce minimele vor coborî până la 1-2 grade.

Începând de miercuri, temperaturile vor crește, iar în weekend vom avea maxime la Ploiești de peste 20  de grade. Și nopțile vor fi mai calde, cu minime cuprinse între 8 și 10 grade. De asemenea, șansele de precipitații sunt reduse pe parcursul acestei săptămâni.

