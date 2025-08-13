- Publicitate -
În curtea cu pricina au ajuns circa 60 de câini maidanezi

Localnici din Cornu, terorizați de maidanezii adunați într-o curte

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Terorizat de zecile de câini maidanezi adunați de pe străzi și duși într-o curte vecină, un localnic din Cornu spune că a ajuns la capătul puterilor. Dincolo de mirosul îngrozitor, omul reclamă faptul că, zilnic, gălăgia făcută de zecile de patrupede este una care cu greu poate fi tolerată. Proprietatea respectivă aparține Iuliei Zamfirescu, președintele și fondatorul Asociației Arca lui Norocel din Câmpina.

Mare iubitoare de animale, aceasta a precizat că a adunat, de milă, pe proprietatea tatălui ei de la Cornu nu mai puțin de 60 de maidanezi abandonați, accidentați sau găsiți într-o starea avansată de degradare.

„Este atroce când e cald și adie vântul”

„De câțiva ani nopțile sunt lipsite de liniște. Ziua nu putem sta în propriile curți de miros de fecale, iar de câteva zile miroase puternic a hoit.

Cauza? Acum ceva ani s-a cumpărat terenul cu o casă care stă să se dărâme și au făcut  un <adăpost pentru câini> în mijlocul nostru, fără măcar să ni se ceară acordul.

Ne luptăm de foarte mult timp să se rezolve anumite probleme pe care nu le mai suportăm. Am ajuns să nu putem sta cu geamurile deschise în prorpriile case. Nu înțelegeți greșit. Și eu, la rândul meu, sunt iubitor de animale, am 2 câini și 3 pisici. Dar este atroce când este cald și adie vântul.

„Infern auditiv”

Ca să nu mai zic că este de ajuns să treacă cineva pe stradă și începe infernul auditiv. Au sesizat vecinii și  Primăria, și DSP -ul și Poliția. Nu s-a rezolvat absolut nimic. Așa nu se mai poate trăi, mai nou ne-au năpădit și șobolanii.

Îmi doresc să traiesc și eu în liniste în casa și în curtea mea”, a semnalat cititorul, care își dorește ca a sa vecină să găsească un spațiu mai izolat pentru a îngriji animalele, nu pe o proprietate aflată în plin centru al comunei, pe strada Carol I.

În replică, Iulia Zamfirescu, președintele și fondatorul Asociației Arca lui Norocel din Câmpina, a prcizat că spațiul respectiv este curățat săptămânal, iar animalele, odate luate de pe străzi, sunt sterilizate, deparazitate și vaccinate.

„Toți câinii sunt vaccinați, sterilizați și deparazitați”

„Când îi aruncă peste gard sau lasă sacoșe cu pui la poartă, atunci nu mai e motiv de scandal. Am 60 de animale aici. Toate sunt îngrijite și bine întreținute. I-am adus  bolnavi, accidentați, fără membre, toți sunt acum curați și bine întreținuți. Șobolanii nu sunt din curtea mea, ci de la o vecină care ține tot felul de vechituri.

E foarte greu să îi dau spre adopție fiindcă nimeni nu vrea să ia un câine maidanez și să aibă grijă de el. Și atunci eu ce să fac? Să îi las să moară?

Voi găsi o soluție, să încerc să dau din ei, mai ales că pe această proprietate am în plan să ridic un centru regional de sterilizări gratuite pentru animale cu sau fără stăpân”, a spus Iulia Zamfirescu.

