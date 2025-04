Fundația Comunitară Prahova lansează a patra ediție a „Fondului Prahova pentru Educație” cu sprijinul de OMV Petrom

Fundația Comunitară Prahova lansează a patra ediție a „Fondului Prahova pentru Educație”, un program de finanțare privată coordonat de Fundația Comunitara Prahova și sprijinit de OMV Petrom, cu contribuția Poerner România. In cadrul programului se vor aloca granturi în valoare de 1.782.500 lei pentru proiecte educaționale dezvoltate de către organizații neguvernamentale, unități de învățământ sau instituții publice din județul Prahova.

Fondul Prahova pentru Educație își propune să finanțeze anul acesta între 12 și maxim 20 proiecte medii și mari educaționale din județ, proiecte ce au potențialul de a transforma comunitatea și de a oferi un mediu propice dezvoltării copiilor. Al patrulea apel de proiecte va avea loc în perioada 16 aprilie – 25 mai 2025. Valoarea granturilor nerambursabile este de 1.782.500 lei.

Bianca Dăniță, Director executiv Fundația Comunitară Prahova: „Fiecare dintre noi are puterea de a genera schimbări pozitive în comunitate. Prin colaborare și acțiune colectivă, putem construi un viitor mai bun pentru toți. Educația este un pilon fundamental al dezvoltării unei comunități echitabile și prospere, iar Fundația Comunitară Prahova s-a implicat activ în susținerea acestui domeniu încă de la înființare.

Prin Fondul Prahova pentru Educație, ajuns acum la cea de-a patra ediție, continuăm să sprijinim și să încurajăm inițiativele educaționale inovatoare și durabile, asigurând accesul la educație de calitate pentru copiii și tinerii din județul Prahova.

În cei trei ani de implementare, programul a avut un impact semnificativ: peste 31 de proiecte educaționale finanțate, care au adus soluții creative și sustenabile pentru provocările din învățământ, iar mai mult de 25.000 de copii și tineri au beneficiat direct de programe educaționale adaptate nevoilor lor. Prin aceste inițiative, ne angajăm să construim un mediu educațional incluziv, inovator și accesibil, oferind fiecărui copil din Prahova șansa de a-și atinge potențialul maxim.”

Adrian Nicolaescu, Director Optimizare Lanț Valoric Est OMV Petrom: „În peisajul inițiativelor noastre de implicare socială, educația ocupă o poziție centrală și acest angajament izvorăște din credința profundă în puterea sa transformatoare, în potențialul său de a genera schimbări pozitive durabile în comunitățile noastre.

Ne bucurăm să fim alături de Fundația Comunitară Prahova finanțând Fondul Prahova pentru Educație pentru al treilea an consecutiv, într-un parteneriat prin care susținem membrii comunității și ONG-urile locale să se implice activ în îmbunătățirea sistemului educațional local.

Educația este un pilon fundamental al progresului social. Oferind acces la educație de calitate și oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, comunitățile pot asigura sustenabilitatea pe termen lung a economiilor și societăților lor. Investiția în Fondul Prahova pentru Educație pe care o facem azi este de fapt o investiție orientată către modelarea unui viitor mai bun.”

Fondul Prahova pentru Educație – ediția a IV-a este un pas important în această direcție, prin care ne asumăm și în acest an colaborarea pentru educația și viitorul copiilor noștri, cât și pentru educația comunității în care trăim.

„Fondul Prahova pentru Educație– ediția a IV-a” și-a propus să susțină și în 2025 proiectele care pun accent pe dezvoltarea infrastructurii școlare de bază, infrastructură digitală, STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) sau sportivă și care au ca scop dezvoltarea abilităților copiilor, tinerilor, adulților și a grupurilor vulnerabile.

Detalii despre Fondul de finanțare, ghidul de finanțare și alte materiale necesare procesului de aplicare pot fi accesate pe http://www.prahovapentrueducatie.ro/și pe site-ul Fundației Comunitare Prahova și pe pagina de Facebook a Fondului.

În cele trei ediții anterioare, am primit 132 de aplicații din partea unităților de învățământ, instituțiilor publice și organizațiilor non-profit. În urma procesului de jurizare, 31 de proiecte au fost desemnate câștigătoare, beneficiind de un fond total de 3.705.000 lei. În ultimii 3 ani am investit în renovarea și dotarea a 3 cantine școlare, construcția a 5 terenuri de sport, 1 spațiu de joacă pentru copiii cu dizabilități, 14 spații educaționale outdoor, susținerea a 2 echipe de robotică în drumul lor spre performanță, o grădiniță renovată și dotată și 5 programe de educație non-formală.

Prin proiectele deja implementate, peste 25.000 de elevi au avut acces la resurse educaționale îmbunătățite și activități care sprijină dezvoltarea lor academică și personală.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 40 milioane bep în 2024. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.

OMV Petrom este o companie în care, la sfârșitul anului 2024, acționarii români dețin peste 43% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,7%, iar 22,5% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali și alte entități românești). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 5,6% sunt deținute de alți investitori străini. Din totalul acțiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București.

OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu circa 44 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2024. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 20 miliarde de euro.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 – 2024, compania a alocat circa 190 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce privește implementarea acestor recomandări.

Despre Fundația Comunitară Prahova

Fundația Comunitară _Prahova este un catalizator care creează _oportunități și oferăinstrumente adaptabile, reunind resurse și actori cheie pentru a inspira schimbarea încomunitate. Scopul nostru este de a construi comunități sustenabile pe termen lung, în careoamenii își găsesc locul și contribuie la progres.

În cei peste 11 ani de activitate am susținut 283 de proiecte județene și 95 burse, am implementat 28 de proiecte comunitare și am ajutat 30 de cazuri medicale cu peste 2.000.000 de euro împreună cu peste 150 de companii și fundații naționale și 1.150 de donatori individuali.

Pentru mai multe detalii, accesați. www.fundatiacomunitaraprahova.ro

Persoană de contact:

Bianca Dăniță

Director executiv

Email: bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro

Telefon: 0736 351 513

(P)