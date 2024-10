86 de copii dependenți de droguri au fost tratați în singurul centru din țară, deschis la Câmpina

86 de copii au trecut, din primăvară până acum, pragul singurului centru din țară destinat adolescenților dependenți de droguri. Este vorba despre centrul CREAATIV, de la Spitalul de Psihiatrie din Câmpina, destinat gratuit copiilor cu adicții și care oferă acestora șansa de reabilitare pe termen lung. Centrul a fost ridicat exclusiv din donații și sponsorizori în valoare de aproximativ 130.000 de euro.

În urmă cu câteva zile, în Capitală, proiectul CREEATIV a câștigat la Gala CeRe, Gala Premiilor Participării Publice, categoria „Povești de trezit civismul”.

Centrul de la Câmpina a fost deschis la finalul lunii februarie, aici fiind deja tratați zeci de adolescenți dependenți de stupefiante.

Proiectul este derulat într-un parteneriat format din Asociația „Zi de Bine”, fondată de Melania Medeleanu, Clinica Atelier Psy, coordonată de medicul psihiatru Eugen Hriscu, și Spitalul de Psihiatrie Voila.

„Din luna martie până acum am tratat un număr de 86 de copii. Acum avem 14 adolescenți în program. Tragedia acestui grup este că vârsta este de 13-14 ani. Este cumva incredibil și pentru noi, ca medici, efectul pe care consumul de substanțe îl are asupra circuitelor cerebrale. Observăm un regres cognitiv, adică nu mai sunt olimpicii care erau, le scad rezultatele școlare și nu mai poți avea un dialog cu ei decât despre consumul de substanțe, despre grupul de prieteni, ceea ce este tragic.Acum avem opt copii care au 13 și 14 ani care consumă și ne spun: „Eu consum de doi ani. Am început cu alcool, acum nu mai beau alcool, dar am fumat, am tras pe nas cristal, am luat ketamină”. Este înfiorător când îi asculți, pentru că ei nu au structurile cognitive”, a declarat, pentru o publicație locală, Irina Minescu managerul spitaului Voila din Câmpina.

Tot aceasta a mai declarat, în cadrul podcastului, că Agenția Națională Antidrog a fost gândită mai mult pentru prevenție sau măcar ar trebui să se ocupe de prevenție.

„Ei nu au partea asta curativă și de asta cred că este binevenită decizia de a trece ANA în subordinea Ministerului Sănătății, lucru care s-a întâmplat ca prevedere legislativă, probabil urmează și organizarea”.

În România există, momentan ,un singur loc în care adolescenţii consumatori pot urma un program de reabilitare: centrul împotriva adicţiilor din cadrul Spitalul de Psihiatrie Voila, din Câmpina, deschis la sfârşitul lunii februarie a acestui an.

Centrul funcționează în interiorul școlii sanatoriale, iar capacitatea celor două saloane, unul pentru băieți, unul pentru fete, e de 14 locuri.