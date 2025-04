Cum arată Aeroportul Băneasa după redeschidere. E o ”glumă”

La începutul lunii iunie 2023, Aeroportul Băneasa s-a redeschis pentru zborurile comerciale. Bineînțeles că una dintre companiile care și-a mutat zborurile aici a fost gigantul Wizz Air. Ungurii au adus pe Băneasa destinații precum Napoli, Budapesta, Abu Dhabi sau Wroclaw…

Dar cum arată aeroportul care, atâția ani a fost închis pentru zboruri comerciale, acum, după redeschidere…?

Ca o autogară… în cel mai fericit caz 🙁

Mai mult, nu are nicio parcare și, dacă ai de luat zbor de aici, și niciun prieten să te ducă (și să te și ia…), ai două variante: mergi cu mașina și o lași într-una din parcările de la Otopeni și, de acolo, cu un ridesharing, sau un ridesharing direct… dar te rupe la buzunar de la Ploiești. Complicat…

Noi am avut probleme din cauza asta. Detalii aici: Cum era să-mi ratez vacanța din cauza unui șofer de Uber

La prima vedere, nimic nu s-a schimbat la Aeroportul Băneasa

Prima dată am decolat de pe acest aeroport în 2005. Au trecut 20 de ani de atunci… și pare că nimic nu s-a schimbat.

Având doar trei porți amărâte de îmbarcare, și, când am ajuns noi, un singur filtru de securitate deschis, aeroportul pare o glumă. Nu cred că am fost în alt aeroport mai mic…

Mai mult decât atât, spre singura trecere spre porțile de îmbarcare, Wizz Air a instalat un sizer, unde verifică bagajele de mână ale tuturor pasagerilor. Mai apoi le etichetează ca verificate.

Dacă nu aveți „priority” și aveți bagaj mai mare de 40x30x20 cm, nu aveți nicio șansă să treceți fără să fiți taxați suplimentar. În fine… odată trecut de filtrul de securitate observi că o singură cursă a fost suficientă ca să… umple sala de așteptare. Și nu, nu ai unde să te așezi chiar dacă mai e o oră până la decolare.

Un singur loc de unde să îți iei o apă

Odată trecut de filtre vrei, ca tot omul, o sticlă de apă. Există un singur loc de unde îți poți lua. 11 lei apa la 0,5 litri, 13 lei sucul, 22 de lei un sendviș… Dacă ar arăta a aeroport 😉

Și… cam atât.

Îmbarcarea se face de la scanare boardinguri direct pe pistă până la scara avionului.

Avantajul? Am decolat cu aproape 15 minute mai devreme, fiind singura cursă din seara respectivă! Ceea ce, să recunoaștem, la Otopeni nu se întâmplă niciodată!

Am ajuns la destinație (Budapesta), cu aproape 40 de minute mai devreme decât ora de plan, ceea ce a fost perfect.

În concluzie, Aeroportul Băneasa numai aeroport nu se poate numi. Dar este bine totuși așa cum este pentru că, de aici, cursele chiar decolează fără impedimente odată ce „boarding is completed”. Sperăm ca, pe viitor totuși să se mai extindă pentru că acum… e o glumă, nu un aeroport.

