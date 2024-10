România trece la ora de iarnă 2024. Cum ne afectează schimbarea

România va trece și în acest an la ora de iarnă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 octombrie. Atunci, ceasurile se dau înapoi şi ora 4:00 devine ora 3:00.

Schimbarea orei vine la pachet cu stări de oboseală, nervozitate și chiar depresie, spun specialiștii care au elaborat Studiul „Assessment of daylight saving time”, publicat în Office of Technology Assessment at the German Bundestag (TAB), în 2016. Ia aceste stări pot persista până la două săptămâni după schimbarea orei.

Aceștia au ajuns la concluzia că procesul de adaptare la trecerea la ora de iarnă ar putea fi mai dificil pentru unii dintre noi decât s-a presupus în trecut.

Astfel, schimbarea orei, în special toamna, îi face pe oamenii să aibă, pentru o anumită perioadă de timp, simptome asemănătoare cu cele resimțite de cei care călătoresc și care trebuie să se adapteze la diferența de fus orar (oboseală accentuată, insomnie, tulburări digestive sau stări de confuzie), potrivit doc.ro.

Oamenii de știință spun că adaptarea organismului la trecerea la ora de iarnă poate dura până la patru săptămâni și că unii dintre noi nu reușesc niciodată să se adapteze acestui proces.