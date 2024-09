Povestea lui Viorel, sportivul care a participat la „Dac Warrior”, după o luptă grea cu kilogramele

Fiecare om pe care îl vedem alergând are o poveste. Iar povestea lui Viorel Tabără, un buzoian în vârstă de 41 de ani, care a făcut școala în Ploiești, a început acum cinci ani când ajunsese să cântărească 135 de kilograme. A constatat atunci că nu mai era bine el cu sine, că nu reușea să se mai bucure de viață și, mai ales, de familie. A ajuns să concureze la competiția „Dac Warrior”, organizată pe domeniul „Ferma Dacilor” din Tohani, la doi ani după ce a luat decizia de a face schimbări în viața sa. Asta întrucât a fost și va fi mereu convins că sportul, coroborat cu un regim alimentar sănătos, sunt cheia pentru o viață fericită.

Alergarea chiar ne poate schimba viața. Mărturii în acest sens sunt poveștile de succes ale oamenilor simpli, care s-au hotărât să schimbe ceva în stilul lor de viață și să facă mișcare. Pentru Viorel Tabără, participarea la tot ce înseamnă competiție sportivă a fost și rămâne motivația perfectă.

Azi e din nou un om cu zâmbetul pe buze si cu aproape 50 de kilograme în minus, care s-au „topit” în timp. S-a apucat de sport în urmă cu cinci ani când a văzut că „așa nu se mai poate, nu mai eram bine eu cu mine”.

„Am început să țin regim, să merg la sală și, mai ales, să particip la competiții de alergare. Am slăbit sănătos în aproximativ doi ani de zile. Nu am apelat la specialiști care să mă ajute fiindcă sunt de părere că o persoană se cunoaște cel mai bine pe sine și își știe nevoile și limitele. Am exclus din dietă tot ce e nociv și nu hrănește trupul, ci doar păcălește creierul.

Am început să fac foarte multă mișcare, iar când rezultatele au început să apară am fost cel mai fericit. M-am simțit atât de motivat să continui și am înțeles că acesta este drumul meu pentru o viață sănătoasă”, povestește sportivul care azi, la o înălțime de 1,88 cântărește 85 de kg.

Despre competiția de la Tohani, Viorel Tabără spune că încă de la prima ediție s-a simțit în elementul său. Nicio secundă nu s-a gândit să participe la „Dac Warrior” pentru vreun premiu sau trofeu, ci doar pentru că, spune el, crede cu tărie în dictonul „mens sana in corpore sano”.

„În urmă cu trei ani am participat alături de Mihai Nistor, prietenul meu nevăzător, la cursa de 10 km, fără obstacole. Anul următor tot la cea de 10 km., iar la ediția din vara aceasta am participat la cea de 20 de km., fără obstacole.

Acolo, pe domeniul acela superb, am simțit de fiecare dată cum mă încarc cu energie, cum sunt una cu natura și cum fiecare părticică a corpului vibrează în timpul curselor. Dac Warrior pentru mine înseamnă prieteni pe care mi i-am făcut, super eroi cum îmi place mie să îi numesc, înseamnă conexiune cu tot ce e frumos și simplu în jurul meu, înseamnă bucuria de a alerga și de a simți cu ochii minții fiecare formă de relief apărută în cale și o trăire activă senzațională”, mai spune Viorel.

Bărbatul spune că și pe băiețelul său, azi în vârstă de șase ani, îl învață să iubească sportul. L-a luat și la „Dac Warrior”, unde micuțul a participat la cursa dedicată copiilor.

„Nimic nu e imposibil dacă îți dorești cu adevărat și ești suficient de motivat. Prin puterea exemplului meu, încerc să îi fac și pe cei din jur să înțeleagă că totul depinde de ei dacă își doresc real să schimbe ceva. Într-adevăr, e nevoie de muncă, perseverență, consecvență și ambiție, necesare pentru a schimba ceva la tine și la viața ta. Nimic nu se obține fără muncă transpirație, cum spun eu”, a conchis sportivul Viorel Tabără.