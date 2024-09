Copilul din Prahova, electrocutat după ce s-a urcat pe un tren, se zbate între viață și moarte

Unul dintre copiii din Prahova, care s-au electrocutat după ce s-au urcat pe un vagon de tren în stația CF Ghighiu, se află internat în stare gravă la spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureșți.

Dr. Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Copii Grigore Alexandrescu din Capitală, a tras ieri un semnal de alarmă asupra unui fenomen periculos care face tot mai multe victime în rândul copiilor și adolescenților: selfie-urile pe trenuri.

Medicul a vorbit despre starea unui copil de 12 ani, din Prahova, care a fost electrocutat în aceste circumstanțe.

„Copilul este în stare extrem de gravă, are arsuri pe 80% din suprafaţa corpului, a fost intubat, ventilat mecanic, ulterior reuşim să-i facem intervenţiile chirurgicale de grefare, în 12 septembrie s-a produs prima intervenţie de grefare, adică se înlocuieşte pielea care este arsă, cu piele sănătoasă, atât cât se poate, resursele lui sunt limitate, la 80% din suprafaţa corpului riscul de deces este destul de mare.

Arsurile sunt extrem de grave, producerea este dublă, atât prin arc electric, deci prin electrocuţie, cât şi prin flamă electrică, deci practic iau foc hainele, deci şi prin flacără, este un mecanism dublu. În cazul celor care se urcă pe tren se produce o arsură la un voltaj foarte mare, o electrocuţie la 34.000 de volţi, uneori se soldează direct cu deces la locul faptei, rar se întâmplă ca pacienţii să trăiască şi să ajungă la spital, în final sunt arsuri foarte grave care necesită tratament îndelungat, de cel puţin două luni de spitalizare, dacă nu apar complicaţii, bineînţeles şi ulterior viaţa este altfel, rămân cu semne pe viaţă, ulterior chiar încă un an, doi ani este o muncă susţinută din partea lui şi a familiei pentru recuperare.

Din păcate, în fiecare an ne confruntăm cu un număr de pacienţi, care poate să fie în jur de 10 pacienţi pe an care ajung la noi cu astfel de arsuri, este trist pentru că un astfel de eveniment poate fi evitat uşor, nu este nevoie să ne urcăm pe tren, nu avem nevoie să ne urcăm pe vagoanele de tren indiferent dacă sunt pe o linie moartă sau nu, deasupra este un voltaj foarte mare, nu trebuie să atingem liniile electrice, să ne aflăm în apropierea lor pentru că se va produce un arc electric care va produce această nenorocire. Este ceva foarte grav care se poate evita. Cazuri sunt şi sunt nenumărate. Am avut două, acum mai avem trei, la o lună, la două luni aproape vine câte un caz. Ar trebui conştientizat de către populaţie acest lucru”, a declarat medicul pentru News.ro.

