Am fost să cumpăr rechizite pentru noul an școlar. Câți bani am scos din buzunar

În mai puțin de câteva zile începe noul an școlar, așa că am vrut să vad exact cât mă costă rechizitele. Abia mi-au ajuns 350 de lei.

Am intrat într-un supermarket și am început să verific lista cu rechizite. Am constatat că prețul pentru un caiet studențesc este de 8,99 de lei. Și cum la prima strigare am nevoie de 10 bucăți, am ajuns deja la 90 de lei cheltuiți.

Am continuat cu instrumentele de scris, care înseamnă: un set de trei pixuri multicolore – 7,99 lei , un stilou – 24 de lei, bandă corectoare 8,99 lei, iar creioanele cu gumă de sters costă 6,99 lei. Un set de markere evidențiatoare costă 16,99 lei, iar un set de markere pentru tablă costă 24,99 de lei. Ceea ce înseamnă un total de 89,95 de lei.

Am rămas surprinsă de prețurile penarelor. Unul simplu costă 24,99 de lei, iar cele cu ”model” sunt de două ori mai scumpe, în timp ce penarele echipate costă de la 80 de lei în sus.

Prețul ghizdanelor pornește de la 100 de lei și ajung până la câteva sute bune.

Am continuat cu rechizitele pentru arte plastice, ceea ce înseamnă: blocuri de desen, care costă 5,99, acuarelele costă 16,99lei cu 24 de culori, iar cariocile și creioanele colorate costă 26,99 lei. Doar lipiciul este în continuare la un preț decent de 3,99 lei, iar o foarfecă este 6,49 lei. Un total pentru artele plastice? 87,44 de lei.

O trusă de geometrie cu riglă, două echere și un semicerc costă 27,99 lei, iar una doar cu compas costă 29,99 de lei. Ceea ce înseamnă un total de 57,98 de lei.

La un calcul simplu, rechizitele m-au costat puțin peste 360 de lei și asta fără să cumpăr unele scumpe, care se presupun a fi de mai bună calitate, pentru că bugetul alocat s-ar fi dublat.