Cum s-a văzut ”ploaia de stele căzătoare” din Sinaia și aurora boreală din zona Transalpina [VIDEO]

Punctul maxim al acestui fenomen a fost atins noaptea trecută, când numeroși meteoriți au putut fi observați în timpul contacului cu atmosfera, când dau naștere fenomenului optic denumit meteor.

Potrivit astronomilor, dâra luminoasă este recunoscută pe cer cu denumirea populară de „stea căzătoare”.

În anumite cazuri, atunci când particulele au dimensiuni mai mari, bucățile rămase în urma arderii din mezosferă ajung pe suprafața terestră și poartă denumirea de meteoriți, explică digi24.ro.

Tot noaptea trecută, în România a putut fi observat un alt fenomen spectaculos, aurora boreală.

Potrivit Meteoplus, este vorba de Furtună geomagnetică G4, când soarele produce prin exploziile sale vanturi solare incarcate de particule.

Acestea ajung in campul magnetic al Pamantului si sunt redirectionate catre cei doi poli, unde magnetismul este ridicat. Astfel, datorita ciocnirilor particulelor cu oxigenul si azotul din atmosfera, apar degajari de lumina, adica aurora polara.

Fenomenul este vizibil atat in emisfera nordica, numit aurora boreala (sau luminile nordice), dar si in emisfera sudica, unde avem aurora australa. Cele doua tipuri sunt asemanatoare, insa in nord se observa in general lumini verzi, in timp ce in sud se intalnesc mai des si aurore roz sau mov.

Culorile depind de elementele pe care intalnesc in cantitate mai mare in atmosfera aceste particule solare.