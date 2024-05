Ce este promisiunea de vânzare-cumpărare a unui apartament

Continuăm proiectul ”Casa Nouă”, cu scopul de a vă oferi informații utile și verificate despre cumpărarea unei locuințe. Astăzi vă prezentăm care sunt actele necesare pentru încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare a unui apartament. Aceasta este folosită de dezvoltatorii imobiliari în cazul vânzării locuințelor aflate în diverse stadii de construire.

Atenție! Vânzarea legala al oricărui imobil (teren, casa, apartament, spațiu comercial, etc) se face doar prin intermediul unui notar.

Promisiune de vanzare cumparare

Inainte de semnarea unui contract de vanzare cumparare se poate semna un antecontract de vanzare cumparare / promisiune de vanzare, astfel că cele două părți (vânzător și cumpărător) încheie o promisiune scrisă la notar cu privire la viitorul proces de achiziție al cărui obiect este imobilul.

Altfel spus, dacă un posibil cumpărător, în urma procesului de vizionare al imobilului se hotărăște că vrea să îl cumpere, pentru a fi sigur că proprietarul nu îl va da altcuiva, realizează aceasta promisiune.

La fel, proprietarul pentru a fi sigur că i se va cumpăra imobilului, așadar oprește vizionările, nu mai face promisiuni unor alți doritori, încheie promisiunea. Cumpărătorul plătește un avans cu titlul de arvună.

În promisiune se precizează această suma primită de vânzător, precum și diferența de bani (inclusiv modalitatea de plată) care se va face în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

În promisiunea de vânzare se vor menționa și clauzele penale stabilite de comun acord, în cazul în care părțile nu își respectă promisiunile (de a vinde, respectiv de a cumpăra).

În privința actelor, vânzătorul va prezenta buletinul, actul de proprietate al apartamentului (potrivit modalității de dobândire, achiziție, moștenire, donație) și extrasul de carte funciară pentru informare (se completează o cerere tip și notariatul îl obține). Cumpărătorul va prezenta doar buletinul.

Taxe Notariale promisiune

Cand doriti sa semnati o promisiune privind achizitionarea unui bun imobil trebuie sa aveti in vedere si taxele notariale datorate cu acest prilej. Acestea se calculeaza in functie de valoarea avansului, ca procent de 1% din acesta (la care se adauga tva), dar nu mai putin de 150 lei plus tva. De mentionat si faptul ca valoarea onorariului platit la promisiune, indiferent de suma, nu se scade din totalul onorariului de la vanzare.

Documentele necesare pentru încheierea unei promisiuni de vanzare:

• acte de identitate părți (vânzător și cumpărător), certificatele de căsătorie (dacă este cazul), procură de reprezentare (dacă este cazul) ;

• acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc.);

• documentația cadastrală a bunului imobil (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu) și încheierea de intabulare în cartea funciară;