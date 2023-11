Mihai Băcanu, activistul care militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din Ploiești, este nominalizat la Gala Comunității Prahovene

Mihai Băcanu, președintele Asociației Dizabilitate și Prietenie și activist de peste 10 ani pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, este nominalizat la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

„Totul a început în anul 2010, an în care am decis să aflu mai multe despre ce înseamnă cu adevărat dizabilitatea, omul cu dizabilitate vs societatea și mediul social. Am citit, m-am documentat, am adresat întrebări și mi-am făcut prieteni, mulți prieteni. M-am bazat pe faptul că sunt o persoană sociabilă și mi-am propus să mă implic. Să înțeleg mai bine și să compar tipologiile celor ca și mine”, a declarat Mihai Băcanu.

În anul 2013 a devenit colaborator zonal al unei organizații internaționale cu sediul la Roma, organizație care implementa în România un amplu proiect de integrare a tinerilor cu dizabilități locomotorii oferindu-le o nouă șansă la incluziune socială și integrare în muncă. În acea perioadă, peste 100 de tineri au primit dispozitive medicale și li s-a oferit o nouă șansă. A fost parte a proiectului „Tineri pe picioare”.

În 2018 a înființat Asociația Dizabilitate și Prietenie, împreună cu doi amici în scaune rulante, ONG cu obiectivul clar de a promova tot ce înseamnă drepturile tuturor categoriilor dizabilității din România.

A făcut donații și a sprijinit oameni cu dizabilități locomotorii. A înființat pe o rețea de socializare grupul cu același nume cu al ONG-ului, pagină care are obiective clare – dizabilitatea (socializare, discuții pe tema legislației, tot ce înseamnă reacții cu privire la derapaje și abuzuri din partea instituțiilor cu atribuții, terapii și tot ce ține de tratamente și recuperări, accesibilizare, educație, sport etc).

Ține o permanentă legătură online cu sute de persoane cu dizabilități din România dar și cu mass-media locală/centrală. Am inițiat acest an mai multe demersuri în numele asociației cerând aplicarea legislației în context.

A inițiat acțiuni de protest, una chiar în Ploiești. Activează în forul consultativ de la nivelul ASSC Ploiești – Comitetul de dialog și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. Acolo a propus personal și s-a implementat la nivel local Reconfigurarea și trasarea conform normelor în vigoare a tuturor locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități din Ploiești, lucru extrem de important pentru șoferii cu dizabilități. Decidenții și executivul local au înțeles că prin dialog lucrurile se pot schimba în bine.

A avut inițiativă și a oferit suport legislativ pentru proiectul unicului eveniment din România care s-a încheiat cu succes La Ploiești – Festivalul dedicat dizabilității, Noi Împreună.

Pentru viitor are în vedere noi inițiative. „Mă voi implica atât cât pot pentru a schimba în bine comunitățile persoanelor cu dizabilități din Ploiești. Nimic nu se realizează de unul singur și, mulțumesc tuturor colaboratorilor, partenerilor, amicilor, decidenților și executivului local pentru sprijin și conștientizare. Ne îndreptăm cu pași mărunți dar siguri spre normalitatea pe care toți ne-o dorim…”, a mai declarat Mihai Băcanu.

Dacă îți place povestea sa și consideri că merită recunoașterea comunității, votează pe www.galaprahovei.ro. Termenul limită pentru vot este 19 noiembrie 2023, ora 23:59.