O mămică de 29 de ani din Ploiești suferă de o formă rară de cancer cerebral. Singura ei șansă este un tratament în Italia, dar timpul este în defavoarea ei

La 29 de ani, când viața de mămică abia îi începuse, Elena Lazăr, mama lui Mathias, un copil de numai 1 an și 8 luni, a fost diagnosticată cu „meduloblastom cerebral”, o formă rară de cancer cerebral. Acum, singura ei șansă de a-și vedea copilul crescând este un tratament în Italia. Singura șansă a lui Mathias de a-și cunoaște mama, și de a crește alături de ea, este un tratament cu mult peste posibilitățile materiale ale familiei.

- Publicitate -

Coșmarul familiei Lazăr a început în urmă cu nici trei luni când, în urma unei emoții puternice, Elena a început să se simtă rău. „Avea vertij și îi tremura mâna dreaptă”, povestește Cristian, soțul ei. Inițial au pus toate simptomele pe seama oboselii și stresului din ultima perioadă dar, cum acestea persistau, au început investigațiile: control oftalmologic, neurologic și O.R.L.

Cum de la neurologie și O.R.L le-a fost recomandată efectuarea unui RMN, acesta a dezvăluit ce era mai rău: „are ceva la trunchiul cerebral”, a fost primul verdict.

„Nu-ți vine să crezi cum, într-o oră și ceva, ți se poate schimba radical viața”, spune Cristian Lazăr.

Au urmat drumuri la București, controale, și, pe măsură ce timpul trecea, veștile erau tot mai proaste. „Cancer cerebral”, „Risc de hidrocefalie”, „Timpul este împotriva ei”, „Mai are 12-15 zile…”. Cu toate acestea familia nu a renunțat și Elena a fost operată de urgență, la Spitalul Monza, de dr. Sergiu Stoica, pe data de 10 august. I-a fost efectuată rezecția tumorii și a fost prelevată mostră pentru biopsie. Dar și rezultatul acesteia a durat…

Astfel că, după trei săptămâni, veștile venite de la laborator nu au fost deloc încurajatoare: tumora este malignă, de gradul 4, foarte agresivă. „Toți oncologii cu care am stat de vorbă ne-au spus că nu au întâlnit niciodată așa ceva la noi în țară și că, probabil, este singura femeie din România cu acest diagnostic. Tipul de tumoră pe care îl are ea este întâlnită, de obicei, la persoane de sex masculin cu vârsta cumprinsă între 1 și 8 ani. Ea este clar un caz atipic…”, a declarat Cristian, soțul Elenei, pentru Observatorul Prahovean.

Singura șansă: Radioterapia cu protoni la Spitalul Universitar Agostino Gemelli, Roma, Italia

Singura șansă pe care mămica o are este să meargă acum la o clinică din Italia, la Roma, la Spitalul Universitar Agostino Gemelli. Acolo, datorită evoluției favorabile post-operatorie și urmând o radioterapie cu protoni, are șanse să-și vadă copilul, pe Mathias, crescând. Iar Mathias are șanse să crească alături de mama sa…

- Publicitate -

„Având în vedere diagnosticul, rezultatul postoperator bun și vârsta pacientei, se recomandă radioterapie cu protoni, tratament adjuvant, pentru avantajul terapeutic și reducerea morbidităților asociate posttratament, opțiune terapeutică la momentul actual indisponibilă în România”, scrie în raportul medical întocmit de medicul oncolog de la Ploiești.

Pentru a ajunge acolo însă, Elena are nevoie de bani. Și este nedrept ca viața unei tinere mame să atârne de aproximativ 250.000 de euro, cât sunt necesari pentru întreaga terapie și celelalte cheltuieli aferente deplasării în Italia.

Pentru cei care vor, și o pot ajuta, conturile în care pot fi depuși banii sunt:

- Publicitate -

RO64INGB0000999910440063 – Elena Camelia Lazăr deschis la ING Bank

LT143250020456659714, BIC: REVOLT21, Adrian Cristian Lazăr (soțul Elenei)

Este nedrept când viața dă astfel de lovituri, dar, totodată, astfel de situații sunt cele care ne pot ajuta să ne păstrăm umanitatea și să întindem o mână de ajutor celor loviți în acest fel.