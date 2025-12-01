1 Decembrie, la Ploiești. Ceremonii religioase și militare

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanMiliția Consumatorului

Un lot de „file somon marinat 100g”, retras de la vânzare

David Mihalache
Autor: David Mihalache
file somon marinat
Sursa foto: Digi24

Societatea SC Ocean Fish SRL a decis retragerea de la vânzare a unui lot de „File somon marinat 100 g”, după ce, în urma analizelor, s-a depistat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unei informări publicate pe site-ul ANSVSA.

- Publicitate -

Produsul vizat este din lotul 17012026, cu data limită de consum 17.01.2026, Cod EAN 5941872102827.

„Se recomandă persoanelor care deţin produse din lotul menţionat mai sus să nu le consume şi să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde le-au cumpărat.

- Publicitate -

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, se arată în anunțul publicat.

Listerioza se manifestă prin simptome asemănătoare gripei – febră, dureri musculare, greață, vărsături și dureri abdominale – și poate provoca complicații serioase în cazul femeilor însărcinate sau al persoanelor cu sistem imunitar slăbit.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

Marius Nica Marius Nica -
Criza apei care afectează peste 100.000 de locuitori din...

Prosumatorii, victimele sistemului. Produc energie, dar sunt ”arși” la facturi

Alexandru Olteanu Alexandru Olteanu -
Sunt prosumator, client Electrica Furnizare. Panourile de pe casă...

De ce vin urșii în zonele locuite și de ce atacă animale

Corina Matei Corina Matei -
Atacurile urșilor în ultimii ani au cunoscut o amploare...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -