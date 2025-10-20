Aliment tradițional, retras de Profi și Carrefour

Lanțurile de magazine Profi și Carrefour au anunțat retragerea de la vânzare a unui produs alimentar tradițional.

Este vorba de ”Fasole cu cârnați 350 grame Maestro”. Acesta este produs de Caroli Foods Group SRL, și are termen de valabilitate 18.11.2025. Motivul retragerii de pe raft îl reprezintă o reclamație a unui consumator cu privire la identificarea unui corp străin în mâncare.

Se recomandă persoanelor care dețin produsul respectiv să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze în magazine până pe 30.10.2025 inclusiv. Clienții vor primi în schimb contravaloarea produsului. Nu este necesară prezentarea bonului fiscal.