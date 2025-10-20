- Publicitate -
Observatorul PrahoveanMiliția Consumatorului

Aliment tradițional, retras de Profi și Carrefour

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Carrefour-si-Profi-sigle

Lanțurile de magazine Profi și Carrefour au anunțat retragerea de la vânzare a unui produs alimentar tradițional.

Este vorba de ”Fasole cu cârnați 350 grame Maestro”. Acesta este produs de Caroli Foods Group SRL, și are termen de valabilitate 18.11.2025. Motivul retragerii de pe raft îl reprezintă o reclamație a unui consumator cu privire la identificarea unui corp străin în mâncare.

- Publicitate -

Se recomandă persoanelor care dețin produsul respectiv  să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze în magazine până pe 30.10.2025 inclusiv. Clienții vor primi în schimb contravaloarea produsului. Nu este  necesară prezentarea bonului fiscal.

fasole cu carnati retras din profi si carrefour

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -