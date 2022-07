Pățania unei cliente la sediul Furnizare Electrica din Ploiești. Reacția companiei: Apelați la Chatbot :)

O cititoare ne-a sesizat că a avut nevoie de două zile de concediu pentru a putea rezolva o prolemă la sediul companiei Furnizare Electrica din Ploiești din strada Mihai Bravu. Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere societății pe care îl publicăm la finalul textului.

Sesizarea cititoarei:

Ca sa incerci sa rezolv o problema la Electrica Furnizare, din strada Mihai Bravu 19, Ploiesti, ai nevoie de minim 2 zile de concediu…. Am mers in prima zi, marti (19 iulie a.c), dupa programul meu de serviciu, adica la ora 14.15 si … stupoare programul cu publicul a fost pana la ora 12. 30!

Ma informeaza portarul ca nu este cazul sa insist, nu am de la cine obtine nicio informatie, sa ma reorganizez pe programul lor. (este afisata pe poarta o hartie A4, – o coala alba pusa intr-o folie de plastic, ca si o improvizatie, incat pe moment gandesc ca este temporar.…”PROGRAM CU PUBLICUL 8.30- 12.30”

Plec ingandurata, dar linistita ca mie imi permite programul ca in ziua urmatoare, miercuri reusesc sa ma incadrez in acest interval orar.

Ziua II, miercuri, plec cu entuziasm de-acasa, convinsa ca este ziua potrivita sa imi rezolv “problema” la la Electrica Furnizare, din strada Mihai Bravu 19, Ploiesti, ajung la poarta, domnul portar relaxat pe scaun ma priveste sfidator ca nu reusesc sa deschid poarta, si imi “arunca” o replica scurta si acida “Nu se lucreaza astazi!” . Am un soc! Reusesc sa mai articulez intrebarea “De ce se nu se lucreze astazi?” .

Primesc un raspuns nonsalant “Este ziua Electricianului!”.

Gandul meu a deblocat o replica rapida, dar m-am abtinut… Am aflat cu aceasta ocazie ca ziua de 20 iulie este “Ziua electricianului”, si ei sarbatoresc prin repaus. Intreb si eu retoric:

– Portarul lor/ portarul nostru nu putea sa ne informeze ( cu siguranta nu am fost doar eu cea intarziata marti- “Maine, 20 iulie, sa stiti ca nu se lucreaza”…

– Dar oare conducerea nu era obligata sa afiseze un anunt cu cateva zile in prealabali, ca “in data de 20 iulie nu este program cu publicul, din motive de zi libera?” ( intreb asa… sa mai pot povesti prietenilor care au nevoie la la Electrica Furnizare, din strada Mihai Bravu 19, Ploiesti ( la anu’ pe 20 iulie- pentru ca tot o zi lucratoare va fi!).

Ziua III-(avantaj eu😊) intamplator astazi sunt in concediu ( ca de-altfel programul meu se suprapunea cu intervalul lor de lucru cu publicul, si nu imi permite serviciul sa ma invoiesc)…

Merg la Electrica Furnizare, din strada Mihai Bravu 19, Ploiesti, convinsa fiind ca astazi nu mai intampin obstacole… ora 8.35, deja forfota mare, cozi de 5-7 persoane, ma bucur ca la ghiseul unde trebuia sa ma adresez e liber… mi se cauta documentatia, mi se mai pun niste intrebari de clarificare, primesc raspuns “dosarul dumneavoastra nu a ajuns inca la noi, stati linistita ca primiti un sms pe telefon cand este gata!”…

Nu imi vine sa plec acasa “cu coada intre picioare” , insa nici acolo nu pot rezolva prea multe pentru ca toata lumea se pregateste de o “sedinta de instruire” care incepe la 9.00 ; vor sa se debaraseze de public, apar “niste sefi” prin zona care sunt nedumeriti “ce este atata lumea la ghiseu daca sedinta incepe la 9.00?”

Contribuabilii sunt nedumeriti, se vocifereaza la rand, ( sper ca oamenii sa fi luat atitudine…)/ plec cu intrebarea pe buze: Ce minte luminata, ce bun organizator sa fii ca sa poti gandi ca o sedinta de instruire se poate suprapune cu programul cu publicul si sa lasi clientii “in aer”?

Intre timp a aparut pe poarta o alta hartie scrisa cu pixul la repezeala ( “Astazi 21 iulie, nu se lucreaza cu publicul. Conducerea”). Ghinion sa ajungi la 8.45 in data de 21 iulie 2022! Iar portarul, cu o lipsa totala de amabilitate, te sfideaza din spatele portilor blocate… el asa a primit ordin de la conducere!

Ziua IV- va urma… pentru ca dosarul meu este inca in curs de solutionare.

Nu stiu sa scriu un sfat sau o morala, dar vreau sa intreb pe cei raspunzatori de organizarea sucursalei la Electrica Furnizare, din strada Mihai Bravu 19, Ploiesti, cum s-au gandit ei ca ar trebui sa procedeze un client Electrica Furnizare care este angajat si lucreaza in intervalul 7.00/ 8.00- 15.00/16.00 pentru a-si rezolva o situatie? O zi de concediu nu rezolva problema, dupa cum am relatat mai sus…! Invoiri ?!… nici nu pot fi luate in calcul, “Când pleci la drum, ştii, dar când ai să te întorci, nu poţi chiti” ( vorba proverbului), intrucat stai la rand, acolo nu-i de gluma!

Răspunsul companiei Furnizare Electrica

Având în vedere solicitarea primită din partea publicației „Observatorul Prahovean” cu privire la aspecte care țin de programul Centrului de Relații cu Clienții din Ploiești, facem următoarele precizări:

Electrica Furnizare nu deține un centru de relații cu clienții la adresa strada Mihai Bravu 19, Ploiești, județul Prahova. Pentru solicitări de orice natură, clienții noștri ne pot găsi la adresa Str. Gheorghe Doja, nr. 37-39, bl 45 F1-F2, Ploiești, județul Prahova, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-15:45.

Compania Electrica Furnizare pune la dispoziția clienților săi numeroase modalități de contact, respectiv:

Centrele de Relații cu Clienții

Electrica Furnizare deține o vastă rețea de puncte de prezență. Informații referitoare la adresele centrelor de relații cu clienții precum și programul de lucru cu publicul pot fi consultate accesând site-ul electricafurnizare.ro

Portalul și aplicația mobilă MyElectrica

Contul de client MyElectrica face posibilă gestionarea rela­ției cu Electrica Furnizare de la distanță, oferind utilizatorului acces la:

factura în format electronic

transmiterea indexului prin autocitire

plata online a facturilor

vizualizarea istoricului facturilor

vizualizarea graficului de consum

eviden­ța plăț­ilor la zi

posibilitatea transmiterii unei solicitări

Linii telefonice dedicate

Atât linia dedicată comunicării indexului autocitit (0800 800 048, Telverde, apel gratuit, non-stop), cât și linia de Call-center pentru informații comerciale (0244 406 006, apel taxabil, tarif normal, de luni până vineri, între orele 08:00-20:00) sunt disponibile pentru a contacta furnizorul.

Formular de contact online

Pentru încheierea unui contract de furnizare sau pentru obținerea de informații care privesc contractul, facturile emise, plățile efectuate, termenele de plată, metodele de facturare, tarifele ori echipamentele de măsurare a energiei electrice, Electrica Furnizare pune la dispoziția clienților săi formularul de contact online, care poate fi accesat aici: https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/.

Corespondență prin e-mail

Pentru solicitări de natură comercială, clienții pot contacta furnizorul și prin intermediul adresei de e-mail: clienti@electricafurnizare.ro

Chatbot Electrica Furnizare

Electrica Furnizare pune la dispoziția clienților săi un asistent virtual disponibil 24/7, menit să optimizeze timpii de răspuns la solicitări diverse, precum și să simplifice procedura de contactare a furnizorului. E-chat rezolvă din câteva click-uri solicitări în relație cu factura, indexul, oferta curentă de energie, contul MyElectrica și multe altele. Acesta poate fi găsit în orice secțiune a site-ului www.electricafurnizare.ro, dând click pe mesajul „Cum te putem ajuta?”.

Platforma E-programare

Platforma E-programare este un sistem online prin care clienții își pot planifica vizita într-un centru de relații cu clienții. Aceasta poate fi accesată din site-ul electricafurnizare.ro, secțiunea https://www.electricafurnizare.ro/e-programare/, fiind funcțională pentru programarea în 21 de centre comerciale din 18 județe.