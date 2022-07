Păsările sunt de vină pentru întreruperile de curent. Răspunsul primit de un prahovean de la Distribuție Electrica

Un cititor care locuiește în Băicoi ne-a sesizat faptul că se confruntă frecvent cu întreruperea furnizării de energie electrică. Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere companiei Distribuție Energie Electrică Romania, care dă vina pe crengile copacilor și…acțiunea păsărilor.

Sesizarea cititorului:

Eu locuiesc în Băicoi și prin prezenta doresc sa va sesizez ca in ultima perioada (de aproximativ o luna ), zilnic se intrerupe furnizarea de energie electrica si/sau sunt fluctuatii de tensiune chiar si de 5-6 ori pe zi. De asemenea, in fiecare noapte se opreste curentul acest aspect fiind foarte usor de observat intrucat detin electrocasnice cu ceas si, in fiecare dimineata acestea sunt dezactivate desi anterior (seara) au fost potrivite pentru a putea fi utilizate.

Intreruperile de curent sunt o problema majora avand in vedere ca pe parcursul zilei acestea afecteaza atat activitatea casnica/cotidiana cat si activitati desfasurate in cadrul muncii la domiciliu (intreruperea/deconectarea/inchiderea sistematica a echipamentelor tehnice si a conexiunilor in cadrul orelor de lucru online).

Precizez intreruperile de alimentare cu energie electrica nu sunt numai la locul de consum mai sus mentionat ci si la ceilalti consumatori din zona în care locuiesc.

Mentionez ca, in data de 20.06.2022 am apelat serviciul dvs. de relatii cu clientii / deranjamente, am comunicat aceste aspecte si ulterior am fost contactata de un domn care, foarte nonsalant, m-a informat ca aceste intreruperi sunt cauzate de pasari…Pana sa mai apuc sa intreb care este sau care va fi solutia, reprezentantul societatii a interupt discutia motivand ca are un alt apel la care trebuie sa raspunda..??!!

In calitate de consumator, solicit companiei să ia masuri pentru remedierea acestor defectiuni si deranjamente survenite in reteaua de energie electrica.

Transmit prin intermediul dvs companiei furnizoare de curent ca on cazul in care, aparatura electrica si/sau electrocasnica pe care o detin se va defecta (total sau partial), ca urmare a acestor intreruperi de energie electrica sau fluctuatii de tensiune, imi rezerv dreptul de a acționa pe cale de consecinta si voi uzita de toate pârghiile in vederea recuperarii prejudiciului produs.

Reacția Distribuție Energie Electrică Romania

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, din data de 01.07.2022, cu privire la sesizarea cititorului privind întreruperile în furnizarea energiei electrice/fluctuațiile de tensiune, vă transmitem următoarele precizări:

Locul de consum menționat este alimentat din rețeaua de 0,4 kV aferentă PTA 2007, racordată în LEA 20 kV Avicola Găgeni din Stația 110/20 kV Băicoi. În perioada la care se face referire în sesizare au avut loc declanșări ale liniei electrice aeriene (LEA) 20 kV Avicola Găgeni.

Liniile electrice aeriene sunt supuse condițiilor atmosferice precum și acțiunii vegetației crescute în culoarele de protecție și siguranță ale acestora sau acțiunii păsărilor, de aici rezultând și frecvența întreruperilor.

Acționările automaticii de sistem care au condus la întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor s-au datorat înregistrării unor evenimente trecătoare, respectiv pentru eliminarea acestora.

Acest gen de întreruperi acționate de automatizări (RAR reușit), nu pot fi prevăzute, ele având caracter accidental, întreruperi scurte, întreruperi cu durată între 1s si 3min (1s< t<3min), aceste întreruperi încadrându-se în limitele impuse de Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Timpul de remediere se încadrează în Standardul de performanță pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.46/15.06.2021.

Conform articolului 15 alin.1, lit. c) și lit. d), “Operatorul de Distribuție asigură sosirea echipei de intervenție în minimul de timp din momentul în care a luat la cunoștință de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze, după cum urmează: pentru mediul rural, în condiții normale de vreme, în maximum 12 ore, pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona intravilană, în maximum 48 ore.

Pentru a diminua acțiunea factorilor externi asupra rețelelor electrice de distribuție, Sucursala Ploiești a realizat toaletări de vegetație, acolo unde linia se află pe domeniul public.

Pentru defrisări pe culoarul liniei, unde aceasta se află pe propietăți private, au început demersurile pentru identificarea propietarilor și obținerea permisiunii de a intra pe propietățile acestora.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asiguăm în continuare de întreaga noastră disponibilitate în sprijinul rezolvării oricărei situații apărute în instalațiile de alimentare cu energie electrică ale DEER.