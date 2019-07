A rămas cu o gaură de 500 euro în contul de salarii. Experiența neplăcută a unei cliente Raiffeisen Bank

Potrivit raportului de internet banking, cititoarea s-a trezit pe data de 4 iulie cu mai multe tranzacții efectuate în Berlin. Imediat, aceasta a anunțat Raiffeisen Bank, care a blocat contul și a emis un nou card. Banii, însă, nu au fost restituiți nici în ziua de azi, deși au trecut două săptămâni de atunci.

”Sunt într-o situație disperată deoarece pe 4 iulie mi-au dipărut în mod fraudulos de pe cardul Raiffeisen 500 de euro, tot salariul meu. Cei care i-au luat apar ca fiind din Berlin. Din păcate banca mă tot amână să mai analizeze plângerea mea încă 30 de zile.

Am tot sunat la ei și m au expediat să nu-i mai sun. Incidentul s-a petrecut pe 4 iulie, seara, și imediat am sunat la bancă. Mi-au închis contul și am primit card nou dar fără banii lipsă.

Deci eu, practic, de pe 4 iulie am fost furată de 24 milioane aproximativ. Măcar să-mi recuperez banii că nu e de glumă să stai fără bani o lună.:(”, susține Mihaela Gîșileanu, cititoarea noastră din Lehliu-Gară.