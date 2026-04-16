Îngrijiri la domiciliu în Prahova. Servicii medicale gratuite prin CAS pentru pacienții nedeplasabili

Tot mai puțini prahoveni știu că pot beneficia de îngrijiri la domiciliu în Prahova prin Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), gratuit, pentru pacienți nedeplasabili. De la tratamente și pansamente până la recuperare medicală, aceste servicii pot face diferența în momentele dificile.

Ce sunt îngrijirile medicale la domiciliu și cine poate beneficia

În județul Prahova, pacienții nedeplasabili sau cu mobilitate redusă pot beneficia de îngrijiri medicale gratuite la domiciliu, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CAS).

Aceste servicii sunt esențiale pentru familiile care îngrijesc persoane bolnave acasă și care, de multe ori, nu știu că au dreptul la sprijin medical specializat fără costuri.

Cele mai frecvente situații în care este nevoie de îngrijiri la domiciliu apar după externarea din spital, în special în cazul pacienților care au suferit un accident vascular cerebral (AVC), intervenții chirurgicale majore sau în cazul bolilor oncologice în stadii avansate. În astfel de momente, aparținătorii se confruntă cu dificultăți în gestionarea tratamentelor, recuperării și îngrijirii zilnice.

Ce servicii medicale gratuite se pot face acasă

Prin sistemul CAS, pacienții eligibili pot primi acasă o gamă variată de servicii medicale, efectuate de personal calificat.

Printre acestea se numără administrarea tratamentelor injectabile sau perfuzabile, realizarea pansamentelor pentru plăgi post-operatorii, escare sau ulcerații, precum și recoltarea analizelor medicale (sânge, urină, scaun) cu transportul probelor la laborator.

De asemenea, pacienții pot beneficia de schimbarea sondei urinare, îngrijirea stomei, servicii de logopedie și recuperare medicală prin kinetoterapie (gimnastică și masaj). În anumite situații, se pot acorda și materiale sanitare, precum scutece pentru adulți, în mod gratuit, pe baza recomandării medicale.

Aceste servicii contribuie semnificativ la confortul pacientului și reduc necesitatea deplasărilor frecvente la unități medicale.

Cine beneficiază de îngrijiri la domiciliu, gratuite prin CAS Prahova

Pentru a beneficia de îngrijiri medicale gratuite la domiciliu în Prahova, pacientul trebuie să fie imobilizat sau greu deplasabil.

Serviciile nu sunt decontate prin CAS în cazul persoanelor care aleg aceste opțiuni doar pentru confort, de exemplu pentru a evita deplasarea la laborator, în lipsa unei indicații medicale.

Cum se obțin îngrijirile la domiciliu prin CAS Prahova

Procesul de accesare a serviciilor este relativ simplu, dar trebuie urmați câțiva pași esențiali.

Primul pas este obținerea recomandării medicale. Medicul specialist din spital sau medicul de familie completează formularul „Recomandare pentru îngrijiri la domiciliu” (Anexa 31 C).

Ulterior, documentele necesare – formularul, copia actului de identitate și alte acte solicitate – se depun la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

După aprobarea dosarului, pacientul sau aparținătorii trebuie să contacteze un furnizor de îngrijiri la domiciliu aflat în contract cu CAS. Lista acestor furnizori este disponibilă pe site-ul instituției sau poate fi obținută direct de la sediu.

Furnizorul ales va prelua cazul, va explica planul de îngrijire și va începe vizitele la domiciliu.

Durata serviciilor de îngrijire la domiciliu

Conform reglementărilor în vigoare, un pacient poate beneficia de până la 90 de zile de îngrijiri la domiciliu pe an. Pentru pacienții oncologici și copiii sub 18 ani, durata poate ajunge până la 180 de zile anual.

Serviciile sunt acordate în episoade de maximum 30 de zile, iar după fiecare episod este necesară reînnoirea recomandării medicale.

Lista furnizorilor de îngrijiri la domiciliu în Prahova

În județul Prahova există mai mulți furnizori acreditați care oferă îngrijiri medicale la domiciliu în contract cu CAS. Lista actualizată poate fi consultată online sau pe site-ul Casei de Asigurări, în secțiunea dedicată furnizorilor.

Este recomandat să contactați direct unul dintre furnizori pentru informații detaliate despre servicii, programări și disponibilitate în localitatea dumneavoastră.

Îngrijirile medicale la domiciliu reprezintă un sprijin real pentru pacienți și familiile acestora, mai ales în situații dificile. Accesul la servicii medicale specializate, fără costuri, poate reduce stresul, poate îmbunătăți calitatea vieții pacientului și poate preveni complicațiile.