Premieră la Spitalul Județean din Ploiești: mamografii gratuite, cu aparatură de ultimă generație

Vești importante pentru sănătatea femeilor din Ploiești. Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești anunță introducerea, în premieră, a serviciilor de mamografie realizate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

Investigații gratuite pentru paciente

Potrivit reprezentanților unității medicale, pacientele pot beneficia de mamografii gratuite, în baza unui bilet de trimitere de la medic.

Noua facilitate permite accesul la investigații esențiale pentru depistarea precoce a cancerului de sân, una dintre cele mai frecvente afecțiuni în rândul femeilor.

Investigațiile sunt realizate cu ajutorul unui mamograf 2D–3D cu tomosinteză, furnizat de Siemens Healthineers, echipament de ultimă generație care oferă imagini clare și detaliate.

Această tehnologie modernă aduce multiple beneficii:

permite analizarea sânului strat cu strat;

poate detecta leziuni foarte mici, greu vizibile prin metodele clasice;

crește rata de depistare a cancerului de sân;

reduce rezultatele fals pozitive;

oferă un diagnostic mai precis;

scade necesitatea unor investigații suplimentare;

asigură un confort sporit în timpul examinării.

Un avantaj major al tehnologiei 3D este eliminarea suprapunerilor de țesut, ceea ce permite o evaluare mult mai exactă a eventualelor modificări.

Spitalul devine centru regional de screening

Totodată, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești a devenit centru regional de screening mamar pentru regiunea Sud-Muntenia.

Activitatea se desfășoară în cadrul programului național „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (cod SMIS 35209), proiect coordonat de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, în parteneriat cu instituții medicale din întreaga țară.

Programări și locație

Pacientele se pot programa la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, situat în cadrul spitalului, pe strada Găgeni nr. 100, în Ploiești.

Reprezentanții unității medicale subliniază importanța prevenției și îi încurajează pe pacienți să nu amâne investigațiile: depistarea precoce a cancerului de sân poate face diferența între viață și moarte.