AS Medica Bucov aduce în echipă un medic specialist urolog: Dr Alexandru Iordache

Spitalul AS Medica Bucov anunță extinderea echipei medicale. Începând cu această lună, Dr Alexandru Iordache, medic specialist urolog, se alătură colectivului.

Dr Alexandru Iordache este format în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și are experiență în spitale de renume precum Spitalul Clinic de Urgență „Dr. Theodor Burghele” din București.

Alexandru Iordache este medic specialist urologie, doctor în științe medicale.

Reprezentanții AS Medica îi urează bun venit în echipa spitalului și mult succes în activitate.

Pentru programări sunați la: 0344.111.465 sau 0371.046.882 sau 0730.604.504.

Este al doilea medic care intră luna aceasta în echipa Spitalului As Medica Bucov, după Dr. Ahmed Andrei Issa, medic specialist cardiolog. Detalii aici: