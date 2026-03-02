AS Medica Bucov aduce în echipă un medic cardiolog cu experiență în urgențe: Dr. Ahmed Andrei Issa

Spitalul AS Medica Bucov anunță extinderea echipei medicale. Începând cu luna martie, Dr. Ahmed Andrei Issa, medic specialist cardiolog, se alătură colectivului.

Dr. Issa este format într-un important centru universitar de urgență și are experiență în managementul patologiei cardiovasculare acute și cronice.

În prezent, acesta activează în cadrul unui spital județean, unde și-a consolidat competențele profesionale.

Dr. Ahmed Andrei Issa deține competență în ecocardiografie și are experiență în evaluarea completă a patologiei cardiace, monitorizare Holter ECG și Holter TA și efectuarea și interpretarea testelor de efort.

Reprezentanții Spital AS Medica precizează că abordarea medicului este orientată către practică medicală bazată pe dovezi, cu atenție pentru detalii și pentru nevoile fiecărui pacient.

”Îi urăm bun venit în echipa noastră și mult succes în activitate!” este mesajul clinicii.

Pentru programări sunați la: 0344.111.465 sau 0371.046.882 sau 0730.604.504.