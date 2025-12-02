DSP Prahova nu crede că se va ajunge la criză sanitară din cauza lipsei apei

Ultimele estimări cu privire la momentul livrării de apă potabilă pentru peste 100.000 de prahoveni indică data de 8 noiembrie. Între timp, oamenii formează cozi la cisterne, școlile au fost închise, iar Spitalul Municipal Câmpina nu mai face internări, deoarece medicii nu pot steriliza instrumentele medicale. DSP Prahova a transmis astăzi o serie de recomandări și a precizat că, odată reluată furnizarea apei potabile, vor fi prelevate probe, iar populația va trebui să lase apa să curgă la punctele de consum câteva minute, iar apoi să o fiarbă un minut și să o răcească. din cauza

De vineri după amiază, 13 localități din Prahova, printre care și Câmpina, au rămas fără apă potabilă, din cauza turbidității extreme.

Autoritățile au stabilit pașii tehnici necesari reluării distribuției, estimând că apa va ajunge la consumatori cel mai devreme luni, 8 decembrie.

Direcția de Sănătate Publică a transmis că a luat o serie de mäsuri referitoare la protecția sănătății consumatorilor din zonele afectate de întreruperea apei. În ceea ce privește o posibilă criză sanitară, directorul instituției, Cătălin Albu a precizat că nu crede că s-ar ajunge la așa ceva fiindcă „lucrurile se mișcă destul de bine, iar autoritățile își fac treaba”.

„Am transmis măsuri pentru asigurarea în condiții igienice a aprovizionärii alternative a populației cu apă prin cisterne/ IBC-uri, au fost comunicate către operatorii de apă măsurile de remediere generale în vederea reluärii corespunzätoare a aprovizionärii cu apă potabilă a localităților afectate, au fost informate autoritățile locale cu privire la măsurile preventive de protecție a sănătății consumatorilor în vederea informării populatiei.

Totodată am recomandat spitalelor din zonele afectate o serie de măsuri în vederea desfășurării în bune condiții a actului medical. La reluarea distribuției apei potabile, DSP Prahova și operatorii de apä vor preleva probe de apă la punctele de ieșire stații și punctele de consum stabilite din fiecare zonă de aprovizionare, probe de apă ce vor fi analizate în vederea certificării caracterului de potabilitate a apei furnizate.

Până la certificarea caracterului de potabilitate a apei prin analize de laborator, populația va trebui să lase apa să curgă la punctele de consum câteva minute, iar apa va fi consumată după ce va fi fiartă 1 minut sș racitä”, a transmis Direcția de sănătate Publică Prahova.