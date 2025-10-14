Lavinia Vlad, pacienta arsă, va fi externată. Ministru: „Am simțit rușine”

În mai 2025, Lavinia Vlad, o ploieșteancă în vârstă de 37 de ani, mamă a doi copii, ajungea la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. Femeia a intrat în foc la propriu pentru a-și salva băiețeii de 4 și 9 ani, din locuința mistuită de flăcări. După chinuri de nedescris indurate la spitalul Floreasca și 0,01 șanse de surpaviețuire, Lavinia a ajuns la o clinică din Belgia, unde progresele au fost uimitoare, urmând ca miercuri, 22 octombrie, aceasta să fie externată. Alina Alexandru, sora prahovencei, este omul care a luptat cu un întreg sistem pentru ca nimeni vreodată să nu mai treacă prin așa suferință.

„Sper să nu mai existe victime ale ignoranței sistemului nostru de sănătate. Speră, ca Lavinia, eu, unchiul nostru care a fost și el donator de piele, să fim ultimii oameni, nevoiți sa strigăm că orice persoană merită o șansă la viață și la un tratament corespunzător, aici, în spitalele din țară.”, ne-a transmis, astăzi, Alina Alexandru.

Povestea ploieștencei Lavinia Vlad a cutremurat, în vară, o țară întreagă

Chiar de Ziua Copilului, nenorocirea s-a abătut asupra familiei. O explozie la centrala termică și întreaga locuință a fost cuprinsă de foc. În vâltoarea flăcărilor, Lavinia a ars la propriu pentru a-și salva cei doi copilași. A reușit să-i scoată din casă, dar ea a ars pentru ca ei să trăiască.

A urmat calvarul pentru femeie, iar sora ei i-a fost stâlp de susținere în toată această luptă. 0,01% au spus medicii de la Floreasca, atunci, că sunt șansele Laviniei de supraviețuire.

Alina ne-a povestit, cu lacrimi în ochi, cum ea și unchiul Gelu s-au oferit atunci să fie donatori de piele pentru a o salva pe tânăra mămică. Și-au dat pielea de pe ei, la propriu, pentru ca aceasta să trăiască. Au fost, însă, zile de coșmar atât pentru cele două surori, (una victima incendiului, cealaltă donatoare de piele), cât și pentru unchiul acestora, care a strâns din dinți de durere și care nu a mai avut lacrimi pe față în lipsa unui paracetamol sau algocalmin care venea prea târziu sau nu venea deloc.

Lavinia a fost tratată într-o rezervă cu gândaci și a contactat numeroase infecții nosocomiale printre care și candida auris, o bacterie extrem de periculoasă, mai ales pentru un mare ars.

Alina Alexandru a avut curajul de a vorbi public despre toate neregulile constatate

Femeia nu a renunțat nicio secundă la ideea de a-și duce sora la o clincă din Belgia.

A luptat neîncetat, până când au apărut reacțiile, inclusiv din partea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. În urma controalelor, Spitalul Floreasca a primit mai multe amenzi în valoare totală de 60.000 de lei. Șeful Centrului de Arși a fost demis după ce în unitate a fost declarat focar de infecție. La fel și șefa laboratorului de microbiologie, Ileana Coldea.

Centrul a fost închis în august 2025, în urma unor probleme legate de avizarea sa pe baza unor documente false și de problemă cu ciuperca periculoasă. Ordinul de ministru care va readuce unitatea la standardele europene este finalizat și va fi făcut public. Tratamentul Laviniei a fost decontat de Ministerul Sănătății din România.

Alexandru Rogobete a vorbit, într-o postare pe Facebook, depre „rușinea pe care a simțit-o fiindcă că s-a putut întâmpla așa ceva la un spital din România și rușinea unui sistem care uneori uită să fie aproape de oameni.

Ministrul Sănătății: „Doamnă, vă mulțumesc pentru lecția de umanitate pe care ne-ați oferit-o tuturor”

„Săptămâna aceasta am trăit cea mai puternică emoție de când sunt ministru. Fără să știu, fără să o cunosc înainte, am întâlnit – la un eveniment – pacienta care mi-a schimbat perspectiva și deciziile.

Cea care, într-o noapte de august, a trecut printr-o suferință nemeritată, despre care s-a vorbit mult la vremea respectivă. Nu reiau cazul – nu acesta este scopul mesajului. Important este că lucrurile s-au rezolvat între timp: atât administrativ, pentru a preveni astfel de situații, cât și medical – pacienta este bine. Și sunt recunoscător că am putut contribui, măcar puțin, la acest rezultat.

Dar mai presus de orice, când m-am uitat în ochii ei, am simțit emoția umană autentică. Și, da… am simțit și rușine. Rușinea că s-a putut întâmpla așa ceva, rușinea unui sistem care uneori uită să fie aproape de oameni. Am simțit, din nou, pentru ce muncim și de ce trebuie să fim acolo, mereu — fără scuze și fără explicații despre cum „nu se poate”.

Doamnă, vă mulțumesc pentru lecția de umanitate pe care ne-ați oferit-o tuturor. Și îmi cer iertare, încă o dată, în numele celor care v-au lăsat să simțiți durerea o noapte întreagă.

Încrederea ne face bine. Iar dumneavoastră mi-ați reamintit asta”, este mesajul transmis de ministrul Sănătății Alinei Alexandru, sora Laviniei Vlad.