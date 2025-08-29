Tratamentul Laviniei Vlad, plătit de Ministerul Sănătății

Ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, care a intrat în foc la propriu pentru a-și salva băiețeii din locuința mistuită de flăcări, se simte mai bine. După 53 de zile petrecute la Floreasca, spital unde a contactat numeroase infecții nosocomiale, printre care și candida auris, Lavinia Vlad se recuperează miraculos la clinica din Belgia, unde a ajuns mai mult vie decât moartă. Alexandru Rogobete a ținut să transmită faptul că tratamentul prahovencei va fi plătit integral de Ministerul Sănătății.

Pe 1 iunie 2025, Lavinia Vlad, o ploieșteancă în vârstă de 37 de ani,, mamă a doi copii, ajungea la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. Femeia a intrat în foc la propriu pentru a-și salva băiețeii de 4 și 9 ani, din locuința mistuită de flăcări. Medicii români i-au dat atunci 0,01% șanse de supraviețuire.

După chinuri inimaginabile îndurate la spitalul din Capitală, unde a fost tratată într-o rezervă cu gândaci, Lavinia a fost transportată la o clinică din Belgia. Plină de infecții nosocomiale contactate în țară, femeia încă se luptă ca, într-o bună zi, să poată fi bine pentru a se reîntoarce acasă, la Ploiești, la băiețeii ei.

Alina Alexandru, sora femeii a anunțat că astăzi, în ziua 90, Lavinia se recuperează miraculos

„În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situația medicală a Laviniei. Speranța noastră, la care nu am renunțat vreodată, a devenit acum mai mare și mai puternică decât frica.

Sunteți mii, mii de oameni care ne-ați sprijinit cu donații, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni.

Vă mulțumim pentru dragoste – așa o simțim, dragoste trimisă nouă de acasă!

Cu câteva ore în urmă am fost informate că Ministerul Sănătății din România se alătură nouă în lupta pentru viața și viitorul Laviniei.

„Mulțumim domnului ministru Alexandru Rogobete că aa scultat povestea noastră”

Vrem să mulțumim domnului ministru Alexandru Rogobete pentru că a ascultat povestea noastră, pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Pentru că a verificat situația de la spitalul Floreasca și nu s-a lăsat intimidat, deși știm că unele adevăruri nu sunt ușor de scos la iveală.

Pentru că a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislației mutilate. Și pentru că nu și-a uitat promisiunea de a căuta soluții și a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei.

Domnule ministru, vă suntem recunoscătoare pentru toate demersurile făcute, dar, mai ales, pentru empatie. Și pentru că acum avem speranța că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toți pacienții români.

Familia noastră poate privi cu mai multă speranță și încredere spre viitorul Laviniei. Azi Lavinia a plâns și a râs în același timp. Azi am plâns amândouă și de bucurie. Azi doare mai puțin. Pentru toate acestea, vă mulțumim! Mâine urmează o nouă intervenție.”, a transmis femeia, care a fost, pe timpul internării Laviniei la Floreasca, și donator de piele.

Tratamentul Laviniei Vlad, plătit de Ministerul Sănătății din România

Alexandru Rogobete a anunțat, într-adevăr, că tratamentul ploieștencei va fi plătit de Ministerul Sănătății. Costul estimat de medicii de la Grand Hôpital de Charleroi este de 150.000 de euro pe luna.

„Decontarea efectivă a sumelor ocazionate de îngrijirea pacientei Vlad Elena-Lavinia la Spitalul Grand Hôpital de Charleroi Belgia se va efectua de către Ministerul Sănătății din România, prin Direcţia medicină de urgenţă, în mod etapizat, funcţie de primirea facturilor emise de unitatea sanitară care asigură tratamentul pacientei”, a transmis Rogobete.