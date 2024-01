Vor pune ”parafa jos” medicii de familie și specialiștii din ambulatoriu? Ce cauzează protestul anunțat miercuri și ce se va întâmpla în Prahova

Se face permanent apel la pacienți să meargă mai întâi la medicii e familie și, acolo unde este posibil, să se trateze în ambulatoriu, pentru a nu supraaglomera spitalele, mai ales unitățile de primiri urgențe ale acestora. Ar fi fost de dorit să ne educăm și să procedăm așa, dar tocmai sistemul sanitar distruge un astfel de mecanism civilizat.

Medicii de familie sunt nemulțumiți pentru că, de la 1 februarie, se diminuează punctul alocat pe consultație, se elimină sporul rural și dispare și sporul pentru medicii primari.

Se confirmă reducerea cu 30-40 la sută a veniturilor cabinetelor medicale de medicină de familie și ambulatoriul de specialitate.

Jumătate din cabinetele medicilor de familie riscă să între în faliment, iar cealaltă jumătate nu vor rezista în situația în care numărul de pacienți va crește consistent.

Medicii de familie încearcă să se mobilizeze în mediul online, pentru ca miercuri să reușească să protesteze în fața

Ce spun medicii afectați de aceste modificări: ”Propunerea CNAS de a reduce finantarea medicilor specialisti care isi desfasoara activitatea in Ambulatoriul de specialitate, venind cu o valoare de 3,3ron punctul, ceea ce duce la o valoare medie a consultatiei de 35ron, ar determina intrarea in faliment a mai multor cabinete medicale.

Va fi afectata activitatea profesionala a tuturor specialitatilor: oftalmologie, obstretica-ginecologie, psihiatrie, ORL, cardiologie, diabet si nutritie, boli interne, dermatologie, etc. Noi nu avem salarii asa cum au medicii din spitale!

In plus, spre deosebire de medicii de familie care primesc in afara consultatiilor si un venit pentru functionarea cabinetului, calculat pe baza listei de persoane inscrise, medicii specialisti primesc doar contravaloarea consultatiilor.

Toate platile facute de Casele de asigurari pentru serviciile medicale pe care noi, medicii specialisti le prestam se constituie in Venitul Cabinetului medical! Din acest venit trebuie sa se plateasca asistenta medicala, alte categorii de angajati, chiria si intretinerea spatiului de cabinet si in plus sa ne achizitionam aparatura si echipamente medicale la care pe langa pret platim si tva 19%.Aparatura medicala costa zeci de mii de euro.

Cum sa faci o endoscopie platita de Casa de Asigurari cu 66 ron cand aparatul cel mai ieftin costa peste 10000euro fara tva. Decidentii nostri doresc sa oferim consultatii ca pe vremea lui Ceausescu: palparea abdomenului, luarea pulsului auscultarea plamanului si verificarea TA, care s-ar incadra perfect in pretul de 35 lei! Noi dorim ca atat decidentii politici cat si populatia sa inteleaga ca nu se mai poate face medicina ca acum 40-50 ani!

Sa ii facem pe cei din Guvern si CNAS sa constientizeze ca este in interesul intregului Sistem de Sanatate sa negocieze cu corpul medical afectat de aceasta decizie intempestiva, in vederea solutionarii problemei intr-o maniera pozitiva.”

Vor protesta și în Prahova?

În țară sunt deja proteste. Medicii de familie și cei din ambulatoriu din Timiș au ieșit în stradă. Nu au blocat total activitatea, dar susțin că o vor face, dacă situația nu se va schimba.

Am contactat câțiva medici de familie din Prahova. Nu știu nimic cu exactitate, dar speră să se poată mobiliza.

Medic de familie: ”Nu e nimic cert în privința unei acțiuni în Prahova. Problema este una națională, dar ar fi de bun simț să se vadă că și Prahova este la fel de afectată. Chiar dacă am simțit Colegiul Medicilor aproape, nu ține de decizia vreunui for medical ci exclusiv de Ministerul Sănătății și CNAS. Am vrea, dar nu știu dacă reușim să ne mobilizăm ca în alte județe, deși suntem la fel de afectați.”