Ce spun primarul și președintele CJ Prahova despre prezența lui Nicușor Dan la Mănăstirea Cornu, în Vinerea Mare

Primarul din Cornu și președintele Consiliului Județean Prahova au vorbit despre întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, prezent în Vinerea Mare la Mănăstirea Cornu. Declarațiile au fost făcute marți, 14 aprilie, la Antena 3 CNN.

Cornel Nanu, primarul localității Cornu de peste trei decenii, a declarat că întâlnirea cu președintele a fost una normală și, a adăugat acesta, fără caracter politic:

„Președintele mi s-a părut un om normal. Nu am cunoștință că a mai fost Nicușor Dan în localitatea Cornu. Mi s-a părut un tip exagerat de normal și mi-a făcut plăcere.

Nu am intenționat să deschid o discuție politică.(…) M-am mai întâlnit cu Nicușor Dan de două ori, la Patriarhie și acum doi-trei ani, accidental.(…) Nimeni nu m-a căutat în campania electorală să îi susțin candidatura. Eu am votat la prezidențiale pro-europa”, sunt parte dintre răspunsurile lui Cornel Nanu la întrebările jurnaliștilor Antena 3 CNN.

Întrebat cum a aflat despre vizita președintelui României și cum s-a desfășurat aceasta la Mănăstirea Cornu, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova a făcut următoarele declarații:

„Sunt din Cornu, în fiecare an merg la mănăstirea Cornu. Părintele de acolo este duhovnicul meu, acolo mă spovedesc și mă împărtășesc.

În Vinerea Mare am avut o întâlnire neașteptată cu domnul președinte. Am primit informația că o să ajungă cu două ore înainte. De la mănăstire mi s-a spus că o să vină președintele României, dar am fost reticent. Nu mi-a venit să cred.

A venit în jurul orei 19:10 și a plecat aproape de ora 22:00. Mi-a spus că a ales Cornu pentru că are un prieten preot care i-a făcut recomandarea. (…)Am cântat Prohodul împreună, alături de toți cei prezenți.”