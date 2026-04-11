Președintele Nicușor Dan, apariție surpriză în Prahova, la Cornu, la slujba din Vinerea Mare

Președintele Nicușor Dan a participat la slujba din Vinerea Mare la mănăstirea Cornu din Prahova. Vizita nu a fost anunțată oficial, iar momentul a fost făcut public de Virgiliu Nanu (PSD), președintele Consiliului Județean Prahova, pe pagina de Facebook.
Nicușor Dan s-a fotografiat alături de Virgiliu Nanu și primarul comunei Cornu, Cornel Nanu.
„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan.
Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei.
Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor.
Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună.
Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun. M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie” a scris Virgiliu Nanu, pe pagina de Facebook.