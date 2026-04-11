- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Președintele Nicușor Dan, apariție surpriză în Prahova, la Cornu, la slujba din Vinerea Mare

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
nicusor dan cornu

Președintele Nicușor Dan a participat la slujba din Vinerea Mare la mănăstirea Cornu din Prahova. Vizita nu a fost anunțată oficial, iar momentul a fost făcut public de Virgiliu Nanu (PSD), președintele Consiliului Județean Prahova, pe pagina de Facebook. 

- Publicitate -

Nicușor Dan s-a fotografiat alături de Virgiliu Nanu și primarul comunei Cornu, Cornel Nanu.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan.

- Publicitate -

Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei.

Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor.

Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună.

- Publicitate -

Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun. M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie” a scris Virgiliu Nanu, pe pagina de Facebook.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -